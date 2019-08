Calciomercato Milan News/ Non solo Correa, spunta Rodrigo De Paul (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan deve ancora decollare, soprattutto se si prendono in considerazione le operazioni di rafforzamento riguardanti l’attacco. I rossoneri continuano ad inseguire Angel Correa dell’Atletico Madrid, le distanze dagli spagnoli però restano ampie. I ‘Colchoneros‘ hanno ribadito di non voler abbassare le proprie pretese economiche, per cui malgrado il giocatore veda di buon occhio l’idea di trasferirsi al Milan la trattativa resta difficile. Ad aggiungere ulteriori punti interrogativi sull’operazione ci ha pensato il Monaco, che si sarebbe inserito per strappare l’attaccante al club meneghino. Ecco perché il Diavolo ha preso in considerazione altre opzioni per il reparto offensivo, tra cui quella di Rodrigo de Paul, trequartista dell’Udinese. I friulani per lasciarlo partire vogliono quaranta milioni di euro, una cifra altissima che potrebbe mettere i freni ai desideri milanisti. Mister Giampaolo, intanto, aspetta con ansia i rinforzi per proseguire il suo lavoro di amalgama e arrivare pronto al campionato.

Calciomercato Milan News, il punto di Luca Marchetti di Sky Sport

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita del Milan, approfondendo in particolare i casi riguardanti André Silva e lo spagnolo Suso: “Il Milan aveva già venduto André Silva – ha detto il giornalista di Sky – c’è ancora un mese di tempo per venderlo se il Milan desidera cederlo. Se André Silva era già stato messo sul mercato – ha proseguito Luca Marchetti – è perchè non è la prima scelta di Giampaolo. Piatek ha fatto bene l’anno scorso, Leao è appena arrivato, quindi il sacrificabile è il portoghese”. Per quanto riguarda lo spagnolo Suso, la Roma (ma non solo) resta alla finestra: “Anche Suso ha mercato: piace alla Roma e a un paio di squadre francesi. Giampaolo in questo momento lo sta usando da trequartista, ma interessa a diverse società”.

