Calciomercato Milan News: Christian Pulisic dice no all’Arabia Saudita

La dirigenza rossonera nella giornata di ieri ha accolto Luka Modric in Italia come secondo acquisto della nuova gestione Igli Tare che ora ha come priorità cercare di concludere l’acquisto di due terzini, uno per la fascia destra e uno per quella sinistra, per poi trovare una soluzione alla situazione di Jashari.

Calciomercato Roma News/ Lo Zenit si inserisce per Rios, accelerata per El Aynaoui (15 luglio 2025)

Il calciomercato Milan è pronto ad investire una grossa cifra per il centrocampista, derivante ancora dalla cessione di Reijnders a cui però si potrebbe aggiungere quella per la cessione di un pezzo fondamentale della squadra che sta venendo corteggiato dall’Arabia Saudita.

Chi potrebbe seguire Theo Hernandez nella sua nuova avventura nel calcio arabo è Christian Pulisic che a sorpresa è diventato un obiettivo dell’Al Nassr, squadra rivale di quella di Simone Inzaghi e del terzino francese, e in cui gioca Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Inter News/ Accordo per un difensore, serve vendere ma c'è un problema! (oggi 15 luglio 2025)

Non c’è ancora stato nessun contatto tra le due squadre ma i sauditi sono pronti a spingersi fino a 70 milioni per l’americano che però ha respinto ogni offerta confermando di voler rimanere in rossonero e trattando per il rinnovo fino al 2029, volontà che fa contento anche il Milan che vuole ancora puntare a lungo sul giocatore.

Calciomercato Milan News: Breel Embolo l’ultima idea in attacco

Se per i terzini le idee del calciomercato Milan tendono a scarseggiare, per un attaccante che possa essere un’alternativa di livello per Santiago Gimenez sono tantissimi i nomi e ogni giorni se ne aggiunge uno, nelle ultime ore infatti la dirigenza rossonera ha chiesto informazioni al Monaco per Breel Embolo, attaccante svizzero di ventotto anni. Il calciatore era il titolare indiscusso della squadra francese fino all’arrivo di Biereth nell’ultimo mercato invernale e avendo il contratto in scadenza nel 2026 i monegaschi stanno cercando di venderlo per non perderlo a zero, anche per un’offerta inferiore ai 10 milioni.

Calciomercato Atalanta News/ Nuove sirene arabe per Ederson, il sostituto è McAtee (14 luglio 2025)

Con un attaccante che potrebbe arrivare a Milano ce n’è un altro che dovrà lasciare la maglia rossonera, e se per quanto riguarda la situazione di Morata bisogna ancora risolvere il prestito con il Galatasaray, quella di Lorenzo Colombo sembra essere meno complicata. L’attaccante classe 2002 non rimarrà neanche quest’anno nella rosa del Milan e la soluzione che sembra essere la più plausibile è quella di un ennesimo prestito, questa volta al Parma che dopo la cessione di Bonny è alla ricerca di una punta e potrebbe puntare sul ragazzo che lo scorso anno ha segnato 6 gol.