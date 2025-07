Il calciomercato Milan valuta Javi Guerra e Juan Ignacio Nardoni come alternative a Jashari. Yunus Musah verso la cessione tra Napoli e l'Inghilterra

Calciomercato Milan News: Yunus Musah la prossima cessione

In queste ultime settimane il calciomercato Milan si sta concentrando principalmente sul centrocampo dove Igli Tare sta cercando di portare un giocatore dinamico ma con una buona abilità con la palla tra i pieda che si aggiunga a RIcci e Loftus-Cheek a formare il centrocampo del prossimo anno.

Calciomercato Milan News/ Goncalo Ramos l'alternativa davanti, possono partire in tre (30 luglio 2025)

La dirigenza rossonera continua il braccio di ferro con il Club Brugge per l’acquisto di Jashari ma allo stesso momento inizia a valutare possibili alternative che possano avere le stesse caratteristiche con un costo inferiore, oltre a cercare di liberarsi di alcuni giocatori che non interessano più.

Tra questi dopo l’addio di Emerson il primo indiziato per lasciare la squadra lombarda è il centrocampista statunitense Yunus Musah che nel centrocampo di Allegri non dovrebbe avere molto spazio perché gli sono preferiti Fofana e Musah e anche come esterno destro non sarà impiegato vista la volontà di trattenere Saelemaekers.

Calciomercato Milan News/ Tchatchoua, El Ouahdi e Aramburu i nuovi nomi per la fascia destra (28 luglio 2025)

Per il giocatore si è mosso il Napoli che dopo quasi un mese è tornato ad offrire 15 milioni che però non sono ritenuti abbastanza dei rossoneri che ora aspettano la prima offerta ufficiale del Wolverhampton, altro club che ha richiesto informazioni per il giocatore.

Calciomercato Milan News: Javi Guerra o Juan Ignacio Nardoni al posto di Jashari

La situazione di Jashari come detto è ancora molto complicata e per questo il calciomercato Milan ha scelto altri due giocatori su cui poter puntare nel prossimo anno e che allo stesso tempo abbiano un costo inferiore, la prima scelta torna ad essere Javi Guerra, centrocampista spagnolo del Valencia di ventidue anni con caratteristiche a metà tra quelle di un regista basso e un incursore.

Calciomercato Milan News/ Tare fa luce sull'affare Jashari, ufficiale l'addio di un esterno (27 luglio 2025)

La scorsa stagione è sceso in campo in 36 partite nelle quali è riuscito a realizzare 3 gol e 3 assist che gli sono valsi un grosso aumento nel valore di mercato che ora si aggira intorno ai 30 milioni.

C’è poi la seconda possibilità del calciomercato Milan che vuole l’acquisto di un giocatore che arriva dal Sud America e che quindi darebbe meno certezze dal punto di vista tecnico e tattico ma che permetterebbe alla società di risparmiare una grossa cifra da mettere poi nel terzino destro che ancora manca.

Il giocatore in questione è il classe 2002 argentino Juan Ignacio Nardoni di proprietà del Racing con cui nell’ultimo anno ha vinto la Copa Sudamericana e la Conmebol Recopa, il suo prezzo è di 15 milioni ma la richiesta dei biancazzurri arriva fino a 20 , occhio però al possibile interesse della Roma.