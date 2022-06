Calciomercato Milan news/ Nuovi contatti per Dybala. Thiaw o Esteve per la difesa

Chiusa l’operazione Divock Origi – lunedì arriverà a Milano – giungono nuovi aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Importanti novità sul futuro di Paulo Dybala: la pista argentina stuzzica la dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il profilo della Joya piace a Maldini e Massara, anche se al momento non ci sono trattative: i 7 milioni di euro richiesti dall’ex Juventus sono troppi per il Diavolo. Ma non è possibile escludere possibili cambi di direzione nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan news/ Tentazione Dybala per l'attacco. Accordo per Florenzi

Altro profilo che fa gola alla dirigenza Milan è quello di Hamed Junior Traorè. L’operazione potrebbe diventare calda a luglio, ma sono stati registrati i primi sondaggi esplorativi con il Sassuolo. Il club neroverde ha fatto sapere che serviranno almeno 25 milioni di euro per il cartellino dell’ex Empoli, ma si potrà beneficiare di pagamenti dilazionati. Sul calciatore c’è anche il Leeds, che non può però competere con l’appeal del Diavolo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Piace Esteve per la difesa. Idee Traorè e Djuricic

CALCIOMERCATO MILAN: I NOMI PER LA DIFESA

Il calciomercato estivo vedrà il Milan impegnato alla ricerca di un difensore e sono diverse le piste battute. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di fumata nera per Sven Botman, sono due i profili che attirano l’interese dei rossoneri: parliamo di Malick Thiaw dello Schalke 04 (già seguito a gennaio) e di Maxime Esteve del Montpellier. Non tramonta Francesco Acerbi: secondo Tuttosport, il centrale in uscita dalla Lazio ha avuto un incontro con Stefano Pioli a Forte dei Marmi, i due hanno parlato della possibilità di un ritorno in rossonero. Capitolo uscite, novità sulle strategie di Maldini e Massara: secondo Tuttosport, il Milan punta a cedere Saelemaekers e Ante Rebic per ottenere un tesoretto di 40-45 milioni di euro, utile a finanziare il colpo per il reparto avanzato. In uscita anche Ballo Tourè e Castillejo (c’è il Valencia), mentre Sky Sport rende noto che Mattia Caldara è finito nel mirino della Sampdoria: è una richiesta diretta di Marco Giampaolo.

