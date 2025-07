Il calciomercato Milan ha tre nomi per trovare il nuovo attaccante, Artem Dovbyk, Dusan Vlahovic e Tolu Arokodare

Calciomercato Milan News: Dusan Vlahovic rimane il sogno

Le prime amichevoli rossonere di queste settimane hanno messo in mostra una non totale fiducia da parte di Massimiliano Allegri nei confronti del suo attaccante titolare Santiago Gimenez, a cui non ha ancora concesso alcun minuto in campo preferendogli un approccio con una coppia d’attacco leggera formata da Leao e Pulisic.

DIRETTA/ Parma Maiorca (risultato 0-0) video streaming tv: l'amichevole comincia! (oggi 31 luglio 2025)

Il calciomercato Milan ha recepito il messaggio del tecnico livornese e ha riallacciato i rapporti con diverse squadre per cercare l’acquisto di una punta con importante forza fisica e che possa essere un punto di riferimento davanti.

Tra i profili seguiti rimane come uno dei sogni l’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic che è ormai fuori dal progetto bianconeri in maniera inequivocabile ma che sta facendo di tutto per mettere i bastoni fra le ruote della squadra torinese e non ha intenzione di lasciar andare neanche una briciola dell’ingaggio che gli spetta.

DIRETTA/ Empoli Pisa (risultato finale 2-3) video streaming tv: la decide Meister (oggi 30 luglio 2025)

Igli Tare vuole ancora aspettare prima di affondare sul giocatore sperando che in questo modo la Vecchia Signora non pretenda più 20 milioni per il cartellino ma in questo modo potrebbe essere difficile che le due parti trovino un accordo per la rescissione e la conseguente firma con i rossoneri.

Calciomercato Milan News: Artem Dovbyk e Tolu Arokodare le opzioni più fattibili

Per la difficoltà nel raggiungere Vlahovic l’obiettivo primario del calciomercato Milan per il ruolo di attaccante dovrebbe essere ora l’ucraino della Roma Artem Dovbyk, che dopo una stagione da 24 gol con la maglia del Girona non è riuscito a ripetersi in Italia non raggiungendo neanche i 15 gol in campionato.

DIRETTA/ Udinese Strasburgo (risultato finale 2-1) video streaming tv: la ribalta Atta! (oggi 30 luglio 2025)

L’arrivo di Gasperini e di Ferguson gli hanno chiuso gli spazi e ora i giallorossi sono disposti alla cessione a titolo definitivo per 30 milioni o in prestito per il prossimo anno con la speranza che con le sue prestazioni attiri gli interessi di squadre disposte ad investire.

L’ultimo nome è anche il giocatore che scalda meno la tifoseria ma che permetterebbe alla società di risparmiare una parte dei soldi da poter poi reinvestire nel centrocampista o nel terzino destro, se Allegri decidesse di tornare a giocare con una difesa a 4 e non confermare il 3-5-2 delle prime amichevoli con Saelemaekers come esterno a tutta fascia.

Il nome è quello di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano del Genk che però è diventato una possibilità anche per l’Atalanta che potrebbe investire da un momento all’altro i 25 milioni richiesti dal club belga per l’ultimo capocannoniere del campionato.