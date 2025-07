CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PULISIC PIACE IN ARABIA SAUDITA

Il calciomercato Milan è alle prese con un bel restauro in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha dichiarato senza usare mezzi termini in conferenza stampa al momento della sua presentazione che i rossoneri puntano a tornare a giocare in Europa, nello specifico centrando la qualificazione alla Champions League.

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, il direttore sportivo Tare, insieme con i suoi collaboratori ed il tecnico toscano, stanno lavorando per migliorare l’organico a disposizione operando sul mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le partenze, dopo l’addio di Theo Hernandez ci potrebbero essere altri tre calciatori che “rischiano” di finire a giocare in Arabia Saudita.

I primi due sono Yacine Adli ed Ismael Bennacer, entrambi sondati da squadre che militano appunto nel campionato saudita nelle scorse ore a giudicare dalle voci di mercato più recenti. Tornato dal prestito alla Fiorentina, Adli sembrava poter proseguire la carriera al Franchi ed è stato anche accostato al Bologna senza però ulteriori sviluppi. Discorso simile pure per Bennacer, che aveva passato la seconda metà della stagione all’Olympique Marsiglia e sembra essere in orbita viola per volere del tecnico Stefano Pioli.

I lombardi non vorrebbero però perdere un altro elemento in particolare, ovvero Christian Pulisic. L’americano pare essere finito nel mirino dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed il Milan sarebbe invece propenso a trattenerlo, puntando anzi sul rinnovo del contratto adesso in scadenza a giugno del 2027. I dirigenti stanno quindi pianificando la strategia per prolungare il rapporto lavorativo con l’americano di altri due anni, offrendogli anche un adeguamento dell’ingaggio ora percepito.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI TRATTA PER DOUE

La cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal dell’ex interista Simone Inzaghi e la partenza di Walker hanno alimentato ulteriormente il problema terzini per il calciomercato Milan. Il Diavolo non ha infatti elementi a cui affidarsi in pianta stabile su entrambe le corsie di difesa e si sta dunque cercando di colmare questa lacuna con l’acquisto di un paio di calciatori utili alla causa.

Il nome più caldo emerso nelle ultime ore per il calciomercato Milan è quello di Guéla Doué, francese naturalizzato ivoriano di proprietà dello Strasburgo. Il ventinovenne è legato ai transalpini fino a giugno 2029 e nella passata stagione ha siglato una rete e due assist in trentaquattro presenze complessive fra campionato e Coppa di lega. L’offerta decisiva per strapparlo alla Ligue 1 dovrebbe essere presentata ad inizio della nuova settimana da parte dei milanisti.