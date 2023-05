Calciomercato Milan News/ Occhi su Loftus-Cheek, il rinnovo di Leao si avvicina

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SU LOFTUS-CHEEK

Smaltita la delusione per la sconfitta nella semifinale di Champions League (e c’è ancora il ritorno da giocare), il Milan ha tempo anche per soffermarsi sul calciomercato: per la prossima estate naturalmente siamo già ai lavori in corso, ci sono alcuni nomi sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara e soprattutto bisognerà fare in modo di rinforzare e allungare una rosa le cui seconde linee, nel momento del bisogno, hanno dimostrato di poter aggiungere ancora qualcosa. Ecco perché si monitora Ruben Loftus-Cheek: centrocampista cresciuto nel Chelsea, che nei Blues ha giocato per tre stagioni sotto la guida di José Mourinho (ma era giovane e ha messo insieme poche presenze).

Poi ancora tra il 2018 e il 2020 per farvi ritorno due estati fa, trovando decisamente più spazio. In mezzo anche i prestiti a Crystal Palace e Fulham; l’esperienza a Loftus-Cheek non manca, dal punto di vista tattico si tratta di una mezzala box-to-box che è una caratteristica che non c’è nella rosa del Milan. Forse il solo Tommaso Pobega vi si avvicina, ma il giovane cresciuto nel vivaio non può essere considerato un titolare; forse a dirla tutta nemmeno Loftus-Cheek, che però garantirebbe un’alternativa più pronta e comunque sarebbe numericamente un calciatore in più da gettare nella mischia, potendo anche cambiare il piano tattico a disposizione di Stefano Pioli.

IL RINNOVO DI LEAO SI AVVICINA

Naturalmente il grande tema all’ordine del giorno per quanto riguarda il calciomercato Milan è il rinnovo di Rafael Leao, una telenovela che si trascina ormai da tempo; ebbene, sembra che finalmente le cose si stiano definendo. Da una parte c’è la volontà del calciatore portoghese, che vorrebbe restare ancora a vestire la maglia rossonera; dall’altra, sta arrivando al termine la famosa querelle della multa da pagare per la rescissione unilaterale dallo Sporting Lisbona. Fatti risalenti al 2018, quando un’aggressione subita dai calciatori per mano dei tifosi biancoverdi aveva portato alcuni elementi della rosa a lasciare il club; la Uefa aveva imposto a Rafael Leao il pagamento di una multa avendo appunto rescisso unilateralmente il contratto.

Il calciatore si era accasato al Lille e ora dovrebbe essere la squadra francese a versare 22 milioni di euro nelle casse della federazione europea. Naturalmente questa situazione, finita in tribunale, ha rallentato non poco il percorso del rinnovo di Leao; adesso però sembra davvero che ci siamo, non possiamo dire che il prolungamento del contratto avverrà nei prossimi giorni ma, certamente, per costruire la squadra del futuro il Milan sta ragionando sul fatto che l’esterno portoghese, grande assente nell’andata della semifinale di Champions League, sarà ancora a disposizione di Stefano Pioli. Il resto lo vedremo…











