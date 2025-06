Calciomercato Milan News: i rossoneri stanno pensando a Riccardo Calafiori per la difesa, due formule possibili da presentare all'Arsenal.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OCCHI SU CALAFIORI!

Stando a una notizia fornita da Carlo Pellegatti, sempre vicino alle vicende rossonere, il calciomercato Milan starebbe provando o potrebbe provare a mettere le mani su Riccardo Calafiori. Sarebbe un colpo sicuramente importante: la crescita di Calafiori nell’ultimo periodo è stata davvero importante.

Il difensore è diventato titolare inamovibile prima nel Bologna che ha raggiunto la Champions League e poi nella nazionale, giocando da protagonista un Europeo che, per quanto sia andato male per l’Italia, lo ha comunque messo in mostra nel migliore dei modi prima del trasferimento all’Arsenal.

Qui la maggiore concorrenza ha complicato leggermente le cose, ci si sono messi anche gli infortuni ma questo tutto sommato potrebbe essere un buon affare per il calciomercato Milan: il prezzo del cartellino infatti si sarebbe abbassato a 40 milioni di euro, una cifra certamente alta ma già inferiore rispetto ai 50 che i rossoneri avrebbero potuto pagare qualche tempo fa.

Sicuramente in difesa c’è qualcosa da sistemare e avremo delle uscite, da capire se economicamente importanti in modo da agevolare l’arrivo di Calafiori ma intanto possiamo parlare di almeno due formule che la dirigenza del Diavolo avrebbe in mente per farlo arrivare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE FORMULE PER CALAFIORI AL MILAN

Le prime formule che il calciomercato Milan sta pensando per acquistare Riccardo Calafiori sono almeno due. La prima è quella del prestito con diritto di riscatto, e qui naturalmente bisognerà ragionare con l’Arsenal sulle cifre da inserire perché l’acquisto temporaneo sarebbe certamente oneroso, in più i Gunners potrebbero valutare una cessione a titolo definitivo qualora il difensore non dovesse più rientrare nei piani di Mikel Arteta, così da monetizzare. Il Milan allora ha in mente un’altra strategia: sarebbe in questo caso quella della contropartita tecnica.

Il calciatore che andrebbe a giocare nell’Arsenal sarebbe Fikayo Tomori, che potrebbe essere invogliato dall’idea di tornare a Londra anche per avere eventualmente più possibilità di andare a giocare i Mondiali del 2026: il Milan metterebbe sul piatto 25 milioni di euro, sempre secondo Pellegatti, più il cartellino del difensore inglese che nell’ultima stagione ha perso quell’aura di inamovibilità che aveva avuto nelle annate precedenti, soprattutto quella che aveva portato in dote lo scudetto.

La sensazione in ogni caso è che si tratti di una trattativa difficile, e che l’ultima decisione (senza la quale non si comincerà nemmeno a sedersi al tavolo) sia dell’Arsenal, che dovrà veramente capire se Calafiori rientri ancora nelle idee della squadra o se invece sia un elemento sacrificabile nella sessione estiva del calciomercato.