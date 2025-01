CALCIOMERCATO MILAN, CESSIONI PER SANTIAGO GIMENEZ

Il calciomercato Milan ruota attorno al sogno Santiago Gimenez. Per arrivare al centravanti messicano del Feyenoord ci vuole un’offerta di 40 milioni di euro ed è per questo che l’idea dei rossoneri è attualmente quella di fare cassa con alcuni addii. Il Bologna vuole approfittare della situazione rinforzando la propria trequarti, considerando che Ndoye potrebbe partire in estate. I nomi finiti nel mirino dei felsinei sono Samuel Chukwueze e Noah Okafor, entrambi in uscita dal Milan.

Inoltre, Italiano sarà obbligato a fare a meno di Orsolini a causa di un infortunio che lo terrà fuori almeno un mese. Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha incontrato Geoffrey Moncada per parlare delle due ali offensivo. L’ex Villarreal è alle prese con un infortunio patito all’ora di gioco nel match contro la Roma, che lo ha obbligato a saltare fin qui le partite contro Juventus, Inter, Cagliari, Como, Juventus (stavolta in campionato) e Girona.

Okafor invece, con tanto di smentita sui social, ha confermato di stare bene, ma semplicemente di non trovare spazio. L’ex Salisburgo infatti è già da qualche mese sul mercato e ora il Bologna vorrebbe accelerare per portarlo al Dall’Ara.

CALCIOMERCATO MILAN, LA BUNDESLIGA VUOLE PAVLOVIC

Il calciomercato Milan è in attesa di capire anche il futuro di Pavlovic. Arrivato nell’ultima sessione estiva dal Salisburgo, il difensore non ha convinto granché e ora più che mai potrebbe abbandonare il capoluogo lombardo. Su di lui si era fatto avanti il Fenerbahce di Mourinho, ma alla fine anche per volontà del gioco non si è fatto niente. Pavlovic vorrebbe restare quantomeno nei top cinque campionati europei ed è per questo che la proposta dello Stoccarda potrebbe interessare parecchio al giocatore.

L’unico problema è la formula del prestito, una situazione che al Milan non piace poiché preferirebbe una cessione a titolo definitivo o quanto meno con obbligo di riscatto. Ad oggi però è ancora tutta aperto con gli agenti del giocatore a Milano.