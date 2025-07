Il calciomercato Milan continua a monitorare Guéla Doué come nuovo terzino destro. Noah Okafor può essere ceduto in Italia

Calciomercato Milan News: Noah Okafor cerca un club per rilanciarsi

La giornata di ieri è stato un momento importante nella storia rossonera degli ultimi anni visto che si è conclusa la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal per 25 milioni andando così a smantellare la corsia sinistra che quattro anni fa era riuscita a portare il diciannovesimo scudetto.

Il calciomercato Milan però volta subito pagine ed è alla ricerca di un giocatore che vada a sostituire il francese oltre che di uno che vada a fare il titolare sulla fascia opposta, in tutto questo Tare deve anche riuscire a sfoltire la rosa di una squadra che il prossimo anno avrà un solo impegno alla settimana.

Uno degli esuberi della squadra è senza dubbio Noah Okafor, fresco campione d’Italia con la maglia del Napoli ma che con il nuovo Milan di Massimiliano Allegri potrebbe non avere molto spazio, la dirigenza vuole cederlo, possibilmente a titolo definitivo ma è disposta ad accettare anche una trattativa per il prestito.

Sullo svizzero sembrava esserci l’interesse del Besiktas che però si è spento e al suo posto si è inserito il Bologna che ha chiesto la disponibilità per un prestito dovendo sopperire alla probabile cessione di Ndoye, il giocatore potrebbe quindi essere il titolare o la riserva di uno tra Orsolini e Dominguez.

Calciomercato Milan News: Guéla Doué un altro francese dopo Theo Hernandez

Per la fascia sinistra i nomi sono molti ma le vere trattative si apriranno ora che Theo Hernandez è stato ceduto, per quella di destra invece il calciomercato Milan si è già mosso, anche se non è riuscito a completarne nessuna, e in questi giorni ha riaperto i contatti per il primo obiettivo.

Il preferito di Tare è Guéla Doué, terzino destro ivoriano classe 2002 dello Strasburgo e fratello dell’attaccante del PSG, dopo l’ottima stagione che ha portato alla qualificazione in Conference League il suo prezzo è salito di molto rispetto ai 6 milioni spesi per acquistarlo, fino a 20 milioni cifra che però potrebbe non essere esagerata per i rossoneri.

Nel calciomercato Milan ancora bloccate sono invece le trattative di Malick Thiaw e Alvaro Morata con il Como, il difensore tedesco ha rifiutato tutte le offerte dei lariani perché per lasciare il Milan vuole un club che gioca le competizioni europee, mentre per il capitano della Spagna manca ancora l’accordo tra le due squadre.

Il Como vorrebbe spendere complessivamente 30/35 milioni per le due operazioni con però l’acquisto dell’attaccante legato ad un prestito con diritto di riscatto, i rossoneri accetterebbero le cifre offerte ma preferirebbero che anche lo spagnolo si trasferisse a titolo definitivo.