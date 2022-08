CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Onyedika nel mezzo senza Kessie e Diallo si avvicina

Calciomercato Milan news: Onyedika per il centrocampo, no a Kessie

In questa sessione di calciomercato estivo il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l’addio di Franck Kessie. L’ivoriano aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri per accasarsi al Barcellona che tuttavia sta riscontrando diversi problemi nel tentativo di rientrare nei parametri finanziari imposti dalla Liga spagnola ed in queste ore si è parlato pure del possibile ritorno a Milanello proprio di Kessie. Stando alle indiscrezioni più recenti però, i dirigenti Massara e Maldini non sarebbero intenzionati a puntare su di lui.

L’importante richiesta d’ingaggio è stato uno dei motivi per cui Kessie ha salutato l’Italia ed il Milan vorrebbe piuttosto mettere le mani sul giovane Raphael Onyedika del Midtjylland. Stando ai rumors il ventunenne nigeriano potrebbe approdare in Serie A per “appena” 7 milioni di euro così da colmare il vuoto lasciato da Kessie, che nel frattempo è stato numericamente sostituito da Pobega, arrivato alla base dopo esser rimasto a giocare in prestito al Torino.

Calciomercato Milan news, il Paris Saint-Germain apre per Diallo

Il centrocampo non è l’unica zona del campo in cui il Milan vorrebbe aggiungere un rinforzo entro la chiusura di questa finestra estiva di calciomercato. L’obiettivo principale dei rossoneri per potenziare il reparto arretrato, dove Romagnoli ha salutato a parametro zero per firmare poi con la Lazio, è rappresentato da Abdou Diallo del Paris Saint-Germain e, stando a quanto riferito dalla redazione di Sport Mediaset, i parigini avrebbero aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. A questo punto si prevede un’accelerata per vedere Diallo a Milanello tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

