Calciomercato Milan news/ Openda e Frattesi in primo piano per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: FOCUS SU OPENDA

Un nome caldo per il calciomercato Milan è senza dubbio quello di Loïs Openda, del quale abbiamo parlato già ieri. Classe 2000, cresciuto nel Bruges, poi passato dal Vitesse in Olanda e infine nella Ligue 1 francese con il Lens, è un talento nel mirino di molte squadre, compresa la Lazio per quanto riguarda la nostra Serie A, ma anche il Milan sta seguendo con la massima attenzione Openda. Il ritratto potrebbe essere quello di un giocatore perfetto per ringiovanire l’attacco rossonero, in questa stagione troppo dipendente dal classe 1986 Olivier Giroud.

Loïs Openda ha scelto il Belgio come sua Nazionale, pur avendo potenzialmente diverse opzioni, dal momento che il padre ha origini congolesi e la madre è invece di origini marocchine. Come ha ricordato nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport, ha giocato per ben due edizioni del Torneo di Viareggio, segnando anche un gol contro il Sassuolo, mentre una curiosità è che Openda ha anche sfidato Rafael Leao in un Belgio Portogallo Under 17. Rispetto a Charles De Ketelaere, altro talento belga arrivato al Milan ma del quale ben conosciamo le difficoltà avute in questa stagione, Loïs Openda avrebbe il vantaggio di avere già giocato anche in Olanda e Francia: per il resto, attendiamo possibili sviluppi di questa trattativa di calciomercato per il Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ANCHE FRATTESI NEL MIRINO

Il costo di Loïs Openda potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, il calciomercato Milan registra anche l’attenzione per Marko Arnautovic in attacco, per garantire più esperienza (anche in Italia) ma comunque qualche anno in meno rispetto a Giroud, ma Paolo Maldini sa benissimo che ci sarà parecchio da lavorare anche a centrocampo e allora in copertina c’è il nome di Davide Frattesi del Sassuolo, il cui identikit combacia perfettamente con il profilo desiderato dal Milan nel cuore della mediana: un centrocampista che sa aiutare la difesa ed è allo stesso tempo capace di sostenere l’attacco, come dimostrano chiaramente gli undici gol segnati nelle prime due stagioni in Serie A con il Sassuolo.

Davide Frattesi è giovane e italiano, il problema in ottica manovre di calciomercato per il Milan potrebbe essere invece il prezzo, salito per via della concorrenza di diverse big italiane, comprese Juventus e Inter, ma anche estere. Il Milan non ha alcuna intenzione di partecipare ad eventuali aste, ma naturalmente ci proverà, se si creassero le condizioni giuste. Questo anche perché l’infortunato Ismael Bennacer sarà assente almeno fino a novembre: dopo l’intervento al ginocchio destro, lesionato nella cartilagine durante il derby d’andata di Champions League, ne avrà per altri sei mesi. Il Milan quindi potrebbe avere ancora più bisogno di un giocatore come Davide Frattesi…











