CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ora i rossoneri tornano su Renato Sanches e Japhet Tanganga

Terminato praticamente in maniera ufficiale il tormentone di calciomercato legato all’approdo di Charles De Ketelaere, adesso il Milan può tornare sulla ricerca di nuovi rinforzi per la mediana e la difesa. I rossoneri sono rimasti orfani del capitano Romagnoli e di Kessie, che hanno firmato rispettivamente con Lazio e Barcellona a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il loro contratto, lasciando delle lacune importanti nell’organico a disposizione di mister Stefano Pioli.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i lombardi starebbero riprendendo contatto con l’agente Jorge Mendes per continuare a trattare Renato Sanches, centrocampista portoghese di proprietà del Lille con cui il Milan aveva già trovato l’intesa economica sul passaggio del calciatore. Tuttavia, il portoghese è consapevole dell’interesse del Paris Saint-Germain nei suoi confronti ed attende un rilancio da parte dei parigini che gli potrebbero garantire uno stipendio maggiore rispetto a quello che percepirebbe a Milano.

Calciomercato Milan news, Japhet Tanganga dal Tottenham per la difesa

Detto del centrocampo, per quanto riguarda invece il reparto arretrato c’è un altro profilo che il Milan sta sondando da diverse settimane per questa finestra estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Japhet Tanganga del Tottenham di cui i dirigenti milanisti hanno parlato con il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici anche in sede secondo i rumors. In queste ore però su Tanganga si registra pure il forte interesse della Roma mentre un’alternativa per i rossoneri sarebbe N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

