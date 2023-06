CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ore caldissime per Tonali al Newcastle. Poi scatto su Milinkovic? (22 giugno)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OPERAZIONE TONALI, CHE COLPO!

Il calciomercato del Milan si muove attorno alla bomba scoppiata poche ore fa. Sandro Tonali ha infatti accettato l’offerta del Newcastle. Il talentuoso centrocampista è pronto a lasciare il Milan per un’offerta eccezionale. Il dialogo tra i Magpies e il giocatore è in corso da diversi giorni e sembra essere arrivato alla conclusione. Secondo Sky Sport, il Newcastle ha presentato una doppia offerta straordinaria sia al Milan che a Sandro Tonali: è stato raggiunto un principio d’accordo sul contratto, ma il Milan chiede ai Magpies uno sforzo finale: il club di via Aldo Rossi richiede 80 milioni di euro.

Il giocatore, come già detto, ha accettato di trasferirsi al Newcastle e ha approvato anche l’offerta economica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane classe 2000 si legherà ai Magpies per sei anni, con un salario netto di 8 milioni di euro all’anno e due bonus aggiuntivi. La chiusura dell’accordo potrebbe avvenire anche durante la notte e si tratta di un ingaggio che porterebbe Tonali a guadagnare più del doppio rispetto a quanto percepito attualmente al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI VIRA SU MILINKOVIC?

Il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League porterebbe una preziosa somma di denaro nelle casse del Milan, che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo il Corriere della Sera, i soldi provenienti dalla cessione di Tonali potrebbero essere utilizzati per tentare di assicurarsi Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic, due profili di alto livello per potenziare la squadra.

Con l’operazione di calciomercato che porterebbe Tonali al Newcastle, il Milan cerca di fare un colpo doppio. Una volta conclusa la trattativa con il club inglese, Furlani e Moncada potrebbero accelerare le manovre di mercato, entrando prepotentemente nella competizione per Milinkovic-Savic e facendo un’offerta definitiva per convincere il Sassuolo a cedere Frattesi. Soprattutto la trattativa per il serbo potrebbe scaldarsi improvvisamente, col Milan che potrebbe avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dalla Lazio per un calciatore che tra un anno vedrà scadere il suo contratto.

