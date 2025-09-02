Calciomercato Milan news - Pagelle, voto 4.5: Allegri si ritrova a sessione estiva finita una rosa incompleta e difficile da interpretare (2 settembre 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL CAOS REGNA SOVRANO

È veramente difficile trovare un senso al calciomercato Milan. Gli arrivi di Massimiliano Allegri e Igli Tare sembravano poter dare una quadra ma così non è stato, facendo colpi qua e là, alcuni anche interessanti, ma che sono difficili da immaginare in campo.

Come attenuante alla società si può dare la difficoltà di operare in una stagione che non vedrà le coppe, basti pensare che Akanji non è andato al Milan ma all’Inter proprio per la Champions, ma è una giustificazione che lascia il tempo che trova.

Sembra quasi che il Milan abbia preferito puntare su Allegri tanto quanto avrebbe dovuto fare con la rosa, una sorta di speranza e fiducia smodata nel tecnico livornese, come se possa risolvere i problemi senza nemmeno l’ausilio di un calciomercato all’altezza.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, GLI ACQUISTI: TANTI CENTROCAMPISTI

Il calciomercato Milan ha fatto diversi acquisti dunque il problema in sé non è dovuto alla quantità numerica in sé bensì a quella rapportata in campo. Si è passati dagli acquisti di Modric, Jashari e Ricci a quello di Rabiot che con la permanenza di Fofana e Loftus-Cheek rendono il centrocampo un grosso punto di domanda.

Estupinan ha dalla sua tanti problemi fisici mentre Athekame sembra ad oggi un acquisto difficile da inserire. De Winter potrebbe soffrire in caso di mancata difesa a 3 con Odogu arrivato last minute che è da capire se sosterrà il peso della difesa a 19 anni.

Prima abbiamo parlato di colpi interessanti e dire che Nkunku non lo sia è blasfemia calcistica. L’ex Chelsea e Lipsia, sempre se sta bene come per Estupinan, potrebbe tranquillamente essere il protagonista di questo Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE CESSIONI: TRE GRANDI ADDII

Pesanti le cessioni per quanto riguarda il calciomercato Milan. Tijani Reijnders è stato probabilmente il miglior giocatore della squadra e ha salutato i rossoneri per accasarsi al Manchester City, complice anche l’assenza di competizioni europei e naturalmente la voglia di misurarsi in Premier League con Guardiola allenatore.

Anche se le sue ultime partite non sono state scintillanti, Theo Hernandez ha un valore storico ed emotivo molto alto nella San Siro rossonera e il suo addio si sentirà. Da non dimenticare l’addio di Thiaw, giocatore molto adatto ad Allegri ma che davanti a 40 milioni è difficile dire no.

Ottima anche la cessione di Okafor al Leeds e Emerson Royal al Flamengo a titolo definitivo mentre in prestito sono partiti Morata, Camarda (ottima mossa sulla carta per far crescere il talentino), Chukwueze, Musah e Jimenez.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL GIUDIZIO: CONFUSIONE TOTALE

Il calciomercato Milan come detto è organizzato male. Se prendiamo per buono il 3-5-2 di queste prime due giornate, i rossoneri hanno appena quattro difensori centrali (De Winter, Gabbia, Pavlovic e Tomori) per tre posizioni, davvero troppo pochi anche per chi ha solo Coppa Italia e campionato.

A centrocampo come detto prima c’è grande confusione: Ricci e Modric in cabina di regia vanno più che bene, ma i vari Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot e Jashari quando tornerò come verranno messi in campo? Insomma, poche idee e confuse.

In attacco si è parlato di qualsiasi tipo di centravanti, da Boniface a Dovbyk passando per Hojlund e alla fine non è arrivato nessuno. O meglio, è arrivato Nkunku che però in carriera ha sempre giocato da esterno piuttosto che da punta centrale.

L’unico centravanti, considerando gli addii di Abraham e Jovic, è Santiago Gimenez che però fino a qualche ora prima della fine del calciomercato sarebbe tranquillamente potuto andare via. Dunque non gode proprio di grande fiducia.

Parliamo poi dei due giocatori più forti del Milan vale a dire Leao e Pulisic. I due erano gli esterni per antonomasia del 4-3-3 della passata stagione e ora si ritrovano a giocare in un 3-5-2 dunque un modulo senza esterni offensivi e senza trequartisti che possano giocare dietro la punta. Insomma, questo Milan è un’enigma dalla testa ai piedi.