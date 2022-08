CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Paquetà verso il Newcastle e Chelsea su Rafael Leao

Calciomercato Milan news, ai rossoneri spetta una percentuale per Paquetà

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato estivo in cerca di rinforzi utili per potenziare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli entro la fine del mese. I rossoneri stanno cercando un nuovo centrocampista da poter schierare in mediana ed hanno già dovuto abbandonare la pista che portava a Onyedika del Midtjylland a causa della richiesta eccessiva del club danese per lasciar partire il ventunenne. Un assist al Milan potrebbe arrivare da Lucas Paquetà, brasiliano passato per Milanello tra il 2019 ed il 2020.

Onana al Milan?/ Calciomercato news, oggi l'incontro decisivo con il Bordeaux

Secondo quanto rivelato dalla stampa francese di FootMercato, il ventiquattrenne attualmente sotto contratto con l’Olympique Lione starebbe per trasferirsi in Premier League per vestire la maglia del Newcastle, società che avrebbe offerto addirittura 50 milioni di euro per poterselo aggiudicare. Al Milan spetta ancora il 15% sulla futura rivendita del classe 1997 e se l’operazione dovesse concretizzarsi nelle prossime ore allora i lombardi potrebbero sfruttare 7,5 milioni per gli ultimi acquisti.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Abbandonato Raphael Onyedika, in corsa resta Aster Vranckx

Calciomercato Milan news, il Chelsea ci prova per Rafael Leao

Oltre a ragionare su eventuali nuovi innesti, il Milan deve anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Stando a quanto rivelato dalla stampa britannica del Times, il Chelsea vorrebbe tornare alla carica per aggiudicarsi Rafael Leao, giocatore su cui i lombardi vorrebbero puntare a lungo rinnovandogli il contratto. I Blues, se vorranno aggiudicarselo, dovranno versare i 150 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Onana o Vranckx nel mezzo, Ballo-Touré verso la Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA