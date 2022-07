CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Paratici in sede: si tratta per Tanganga e anche Sarr

Calciomercato Milan news, il ds del Tottenham Paratici in sede

Il Milan è molto attivo in questa settimana di calciomercato di luglio. I rossoneri sono infatti alle prese con la ricerca di un trequartista e nei giorni scorsi i dirigenti sono volati in Belgio per cercare di chiudere la trattativa con il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Tuttavia, i lombardi stanno cercando rinforzi anche per altre zone del campo dopo ad esempio l’addio a parametro zero di Alessio Romagnoli, accasatosi alla Lazio.

A mister Pioli servirebbe dunque almeno un nuovo difensore centrale ed il nome caldo in questo senso pare essere quello di Japhet Tanganga, di proprietà del Tottenham. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il direttore generale dei londinesi Fabio Paratici sarebbe stato avvistato presso la sede milanista proprio per intavolare i discorsi per il trasferimento in Lombardia di Tanganga, ventitreenne sotto contratto fino al giugno del 2025.

Calciomercato Milan news, si parla di Tanganga e di Sarr

In questa settimana di calciomercato estivo il Milan potrebbe quindi aver intavolato la trattativa per aggiudicarsi Tanganga dal Tottenham. Secondo i rumors però, il dirigente degli Spurs sarebbe arrivato per parlare con i rossoneri anche di Pape Matar Sarr, centrocampista che potrebbe sistemare la squadra nel mezzo ricordando pure la partenza sempre a parametro zero di Franck Kessie, che si è legato al Barcellona.

