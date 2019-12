Calciomercato Milan News/ Parla il padre di Elneny: “trattative in fase avanzata”

Asse caldissimo per la finestra di gennaio del calciomercato in casa Milan è certo quello che porterebbe a indossare i colori rossoneri anche Mohamed Elneny. Parliamo dunque del mediano egiziano classe 1992, attualmente in prestito al Besiktas ma di proprietà dell’Arsenal, e a quanto pare, pure pronto a fare le valige e a trasferirsi nel capoluogo lombardo. Si parla dell’affare ormai da un po’ e a darci le ultime scottanti indiscrezioni sulla trattativa che parrebbe già in fase avanzata tra Elneny e il Milan è il padre dello stesso giocatore, che come riportato da tuttomercatoweb.com, avrebbe dichiarato al Sada Al Balad Tv: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan”. Pare dunque che sia quasi già tutto fatto per Elneny al Milan e non ci resta dunque che attendere l’apertura della finestra di gennaio, in attesa pure che vengano svelate le cifre di questo possibile affare: intanto tifosi rossoneri fremono in vista di nuovi importanti innesti nello spogliatoio di Pioli, specie a centrocampo.

