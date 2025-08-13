Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Okoli per il reparto arretrato 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CALEB OKOLI PER LA DIFESA

Il Milan si è aggiudicato un nuovo difensore prelevando nelle scorse ore Koni De Winter dal Genoa. Pagato 20 milioni di euro, l’olandese è stato individuato come sostituto ideale per rimpiazzare Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 35 milioni più bonus. Stando ai rumors, i rossoneri vorrebbero però dare a mister Allegri un altro centrale su cui puntare.

I nomi più caldi rimangono quelli Pietro Comuzzo della Fiorentina e di Giovanni Leoni del Parma ma i problemi non mancano. Il primo viene appunto ritenuto incedibile dai viola che lo vogliono trattenere a prescindere dalla valutazione di 35 milioni di euro per il suo cartellino. Il secondo invece, conteso ai cugini dell’Inter come era per De Winter, potrebbe finire in Premier League visto che il Liverpool sta trattando con i ducali.

Stando a quanto rivelato dalla redazione di Tuttosport, il Diavolo starebbe dunque valutando un’altra soluzione e cioè quella di riportare in Italia Caleb Okoli. Nato a Vicenza, il ventiquattrenne di origini nigeriane è adesso sotto contratto con il Leicester City fino al 30 giugno del 2029. Cresciuto nel vivaio dei biancorossi e dell’Atalanta, nel nostro Paese Okoli ha già vestito anche le maglie di SPAL, Cremonese e Frosinone prima di partire.

La passata stagione non è stata delle migliori sul piano dei risultati visto che le Volpi non hanno saputo evitare la retrocessione in Championship dalla Premier League ed Okoli ha raccolto ventitre presenze, segnando pure una rete. Gli inglesi avevano pagato 15 milioni di euro all’Atalanta per il centrale che potrebbe tornare dunque in A probabilmente per la stessa cifra o addirittura qualcosa in meno.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONTATTI CON L’AGENTE DI HOJLUND

Detto del reparto arretrato, pure quello offensivo avrebbe bisogno di essere ritoccato se il Milan vorrà avere un elemento da alternare a Santiago Gimenez durante la prossima stagione. Dopo le indiscrezioni relative all’interesse per Dusan Vlahovic della Juventus, adesso i lombardi risultano essere forti su Rasmus Hojlund del Manchester United. Il danese non è indispensabile per mister Amorim che gli preferisce altri calciatori anche fuori ruolo in attesa di schierare Sesko in pianta stabile.

A giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Milan avrebbe preso contatto con l’agente dell’ex atalantino per provare a convincere il calciatore che sembrava inizialmente impuntarsi nel voler provare a farsi valere all’Old Trafford. I Red Devils avrebbero a loro volta aperto al prestito con riscatto fissato tra i 35/40 milioni di euro sebbene rimanga in piedi pure l’opzione relativa a Nikola Krstvovic, in uscita dal Lecce e nel mirino della Roma.