CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONCORRENZA PER PELLEGRINI

Il calciomercato Milan segue da vicino Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e dato che il rinnovo non arriva, piuttosto che perderlo a zero, i giallorossi sono obbligati a cederlo quest’estate.

Igli Tare starebbe seguendo al situazione da vicino e secondo calciomercato.com, i giallorossi sarebbero maggiormente intenzionati a cederlo visti anche i tanti infortuni che lo stanno massacrando nell’ultimo periodo.

Il Milan sembra però volenteroso di accoglierlo nonostante i problemi fisici, sperando di rilanciarlo e di riportarlo ai fasti di un tempo, in particolare quelli del Sassuolo o durante l’esperienza romana di Paulo Fonseca.

Pellegrini vorrebbe restare, ma come detto la società non sembra convintissima. La parola spetterà anche a Gasperini e intanto si è già formata la fila per il trequartista: dal Napoli al Bologna, passando per Inter e il Marsiglia di De Zerbi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I NOMI PER L’ATTACCO

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un attaccante. Santiago Gimenez resterà, su questo non ci sono dubbi, ma Massimiliano Allegri vorrebbe avere un’altra punta di livello per rendere i rossoneri una squadra di alto livello, in attesa di tornare in Europa.

Sono tanti i nomi in lizza, anche se alcuni dovranno essere tolti dalla lista per richieste eccessiva. Uno di questi, secondo il Corriere dello Sport, è Guirassy del Borussia Dortmund poiché i gialloneri chiedono 70 milioni di euro.

Situazione simile per Gyokeres dell Sporting Lisbona, anche lui con una valutazione altissima per le casse rossonere. Per Vlahovic il problema è l’ingaggio poiché percepisce 12 milioni l’anno mentre Nunez è ormai vicino al Napoli.

L’ultima alterativa valida più economica è Retegui dell’Atalanta. Gli orobici costa un 30ina di milioni, una cifra che potrebbe essere facilmente raggiungibile, soprattutto dopo la cessone di alcuni giocatori tra cui Reijnders più i probabili Theo Hernandez, Morata, Thiaw e via dicendo.