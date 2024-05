CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Fonseca 100 milioni: Zirkzee e Fofana, ma Theo può partire (30 maggio 2024)

Il calciomercato estivo del Milan è in attesa di entrare nel vivo e per farlo attende solamente di ufficializzare l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera: sono pronti 100 milioni di investimenti per prendere Royal, Zirkzee, Igor e Fofana. L’arrivo del tecnico portoghese ex Roma potrebbe sicuramente portare a un maggior legame con il Lille, la squadra che Fonseca ha allenato nell’ultima stagione nel campionato francese. Tra i nomi di calciomercato in cima alla lista del ci sono Jonathan David e Tiago Santos, entrambi considerati rinforzi chiave per la prossima stagione, prolungando il proficuo rapporto che il Milan intrattiene con il Lille dai tempi degli arrivi di Maignan e Leão.

D’altro canto, ci sono alcune partenze significative all’orizzonte. Il capitano Davide Calabria ha recentemente espresso il suo dispiacere per l’addio imminente di Olivier Giroud, destinato a trasferirsi in MLS per giocare con il Los Angeles FC. “Giroud è un leader importante dentro e fuori dal campo… soprattutto fuori dal campo. Mi ha sostenuto molto. Mi mancherà molto, ma sono felice di trascorrere questi pochi giorni insieme per festeggiare la sua partenza,” ha dichiarato il difensore nella conferenza stampa precedente all’amichevole che il Milan dovrà affrontare in Australia contro la Roma.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO HERNANDEZ VERSO L’ADDIO?

Il calciomercato del Milan d’altronde potrebbe vivere sconvolgimenti profondi una volta ufficializzato l’addio di Fonseca. Si parla di innesti come Buongiorno per la difesa ma alcuni big sulla carta intoccabili potrebbero decidere di lasciare il club e tra i maggiori indiziati sembra esserci Theo Hernandez. Andrea Longoni, giornalista di fede rossonera, ha affermato dai suoi canali social che l’esterno francese considera concluso il suo ciclo al Milan e qualunque proposta di rinnovo non sarà presa in considerazione da Theo, che punta alcune big del calcio europeo per il suo futuro.

La destinazione preferita da Theo Hernandez potrebbe essere quel Bayern Monaco dove ha già militato il fratello Lucas, prima di trasferirsi nell’ultima stagione al Paris Saint Germain. I bavaresi avrebbero già fatto recapitare una proposta da 8,5 milioni di euro a stagione a Hernandez che sarebbe pronto ad accettarla a meno di un inserimento del Real Madrid, che però imposterà il suo calciomercato solo dopo la finalissima di Champions League contro il Bayern Monaco. In ogni caso il Milan sparerà molto alto per il cartellino di Theo Hernandez, puntando a un incasso che potrebbe oscillare tra i 70 e gli 80 milioni di euro.











