Calciomercato Milan News: settimana decisiva per Jashari in rossonero, il mediano svizzero del Bruges sbarcherà a Milanello?

Il calciomercato Milan entra nel vivo in questa settimana che ci accompagna sempre più vicino all’inizio della nuova stagione di Serie A 2025-2026. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, quelli che iniziano oggi dovrebbero essere sette giorni decisivi per il trasferimento di Jashari al Milan, il mediano del Bruges e della nazionale svizzera, da tempo sul taccuino del club rossonero.

I contatti sono caldissimi e la sensazione è che si possa chiudere già nel giro di qualche ora, forse già entro la giornata di domani, 5 agosto 2025. Decisivo sarà un incontro che si terrà proprio a breve fra lo stesso 23enne elvetico e i dirigenti del club belga, di modo che si possa trovare una quadra in merito all’uscita. E’ noto e risaputo che il giovane mediano voglia lasciare la sua attuale squadra per trasferirsi in un campionato più performante, ma il Bruges non intende fare sconti anche perchè ha sul piatto una proposta degli arabi del Neom di ben 42 milioni di euro, oltre ad un’offerta del Bayer di Leverkusen.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL PUNTO SU JASHARI

Nel frattempo anche il Milan riflette e oggi si dovrebbero incontrare i vertici Tare, Furlani con l’aggiunta di mister Allegri, un incontro attraverso cui si parlerà non soltanto di Jashari ma anche degli altri giocatori nel mirino del club rossonero, che per la stagione in arrivo punta ad entrare almeno in Champions League, dimenticandosi delle ultime annate di magra, a cominciare da quella conclusasi lo scorso maggio.

In ogni caso, per il mediano svizzero, il Milan ha messo sul piatto 33,5 milioni di euro, chiudere o lasciare, di conseguenza se il Bruges dovesse impuntarsi sui 42 milioni di euro degli arabi a quel punto sarebbe difficile ipotizzare una chiusura. Jashari è cresciuto tantissimo nell’ultima stagione, ma secondo Transfermarkt il suo valore è di 32 milioni di euro. Tra l’altro non va dimenticato che il Bruges l’aveva acquistato dal Lucerna durante l’estate 2024 a soli 6 milioni di euro, quindi realizzerebbe una plusvalenza di ben 27,5 milioni nel caso in cui accettasse l’offerta dei rossoneri.



CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DEFINITO ATHEKAME, IN USCITA LIBERALI

In attesa di novità da questo fronte, calciomercato Milan che si concentra anche su altri obiettivi, a cominciare dall’arrivo ormai concluso di Zachary Athekame, terzino destro proveniente dagli svizzeri dello Young Boys. Si tratta di un 20enne dell’Under 21 elvetico per cui l’operazione è di fatto già conclusa in cambio di sette milioni di euro, e giocatore che molto probabilmente sbarcherà a Milanello per fare riserva.

Attenzione anche Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, e giocatore su cui Allegri sta ragionando seriamente, mentre in uscita è stata definita l’operazione del giovane Liberali al Catanzaro, operazione a titolo gratuito per la compagine calabrese. Si tratta di una cessione a titolo definitivo ma il Milan vanterà una percentuale su una eventuale rivendita del club.