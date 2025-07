Calciomercato Milan News: per la fascia destra si pensa a Guéla Doué, fratello maggiore di Desiré, per il quale lo Strasburgo chiede 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LA PRIORITÀ A DESTRA

Anche il calciomercato Milan si segnala sicuramente tra i più attivi fino ai primi giorni di luglio: ricordiamo infatti che Massimiliano Allegri, presentato ufficialmente lunedì, attende l’arrivo di Luka Modric (non sarà prima di agosto) che ha rappresentato il grande colpo a effetto.

In più ha già accolto Samuele Ricci e presto potrebbe abbracciare Ardon Jashari, per il quale il club ha fatto un’importante accelerata. Sistemato il centrocampo, Igli Tare studia mosse negli altri reparti: l’emergenza è soprattutto per i terzini, a sinistra infatti si è registrato l’addio di Theo Hernandez mentre a destra Kyle Walker ha lasciato dopo il prestito, tornando in Premier League.

Via anche Alessandro Florenzi, e dunque in questo momento l’unico calciatore che il Milan potrebbe schierare, a parte Alexis Saelemaekers che però sarebbe adattato, è Alex Jimenez: per questo motivo si sta guardando alla possibilità di acquistare un altro elemento.

Il primo nome in cima alla lista sarebbe quello di Guéla Doué. Il cognome da qualche tempo è abbastanza noto: infatti, si tratta del fratello maggiore di Désiré Doué, che in una stagione ha vinto tutto con il Psg (da protagonista) e ora può aggiungere il Mondiale per Club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’AFFARE DOUÉ

A differenza del fratello, Guéla Doué (che è nato nel 2002) gioca in difesa come terzino destro (ma all’occorrenza può fare anche il centrale) e soprattutto ha scelto la nazionalità ivoriana, sfruttando le sue origini: ha già giocato otto partite con la nazionale maggiore della Costa d’Avorio, trovando il gol alla seconda apparizione in un’amichevole contro l’Uruguay. Come Désiré, anche Guéla è cresciuto nel Rennes: se nel 2024 il fratello è stato acquistato dal Psg, avendo già dimostrato di poter dominare, lui la stessa estate è andato a giocare nello Strasburgo, comunque una società importante della Ligue 1.

Nell’ultima stagione ha disputato 34 partite tra campionato e Coppa di Francia, con un gol e due assist; spesso e volentieri titolare, come già dicevamo ha chiuso la stagione da difensore centrale quando Liam Rosenoir è passato al 3-4-2-1, il 3 maggio si è tolto anche la soddisfazione di giocare il secondo tempo contro il fratello e batterlo 2-1 (nella partita di andata era squalificato). Circa la trattativa che il calciomercato Milan sta portando avanti, i rossoneri hanno offerto 15 milioni di euro per Guéla Doué ma lo Strasburgo ne chiede 20, distanza non incolmabile e accordo che potrebbe essere raggiunto con l’inserimento di qualche bonus.