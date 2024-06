CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Lukaku braccio di ferro col Chelsea. Fofana, c’è convinzione (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LUKAKU PIÙ LONTANO

Il calciomercato del Milan ha ormai individuato il grande colpo dell’estate. Romelu Lukaku, il centravanti belga che sarebbe uno sgarbo indiretto ai cugini dell’Inter, tornando a Milano eventualmente sulla sponda rossonera dopo un anno di prestito alla Roma. Dopo l’esperienza nella Capitale, Big Rom è tornato però alla base al Chelsea che vorrebbe risolvere una volta per tutte la questione relativa alla sua cessione: non più partenze in prestito ma solo addio a titolo definitivo, col Milan che sta provando a comprendere la valutazione del giocatore per sferrare il suo assalto.

Il giornalista di Sky ed esperto di calciomercato Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione per Lukaku al Milan: “In questo momento il Chelsea, per non fare minusvalenza visto che è stata un’operazione che non si è mai rivelata positiva, vorrebbe cederlo per la cifra a cui lo ha a bilancio: 37 milioni di sterline, ovvero 34,5 milioni di euro. Il Milan non vuole però un acquisto definitivo, ma vorrebbe un ulteriore prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’affare Lukaku, non solo cartellino ma anche ingaggio, sono ancora proibitive per il Milan, che però segue con attenzione la vicenda“.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER FOFANA SERVE DECISIONE

Il calciomercato del Milan va anche a caccia di un rinforzo per il centrocampo, oltre al possibile arrivo di Rabiot a parametro zero dalla Juventus, e stanno cadendo gli indugi per Youssouf Fofana del Monaco e Carney Chukwuemeka del Chelsea, già obiettivo dello scorso anno. Fofana, centrocampista francese classe 1999, ha segnato 4 gol e fornito altrettanti assist in 35 presenze tra campionato e coppa nell’ultima stagione, la sua quinta consecutiva con il Monaco. Attualmente è impegnato a Euro 2024 con la nazionale francese guidata dal ct Deschamps, con 2 presenze all’attivo.

Fofana sembra convincere maggiormente il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca rispetto a Chukwuemeka, classe 2003, che con i Blues ha disputato 12 partite – tra Premier League e coppa – mettendo a segno 2 reti e 1 assist. C’è grande differenza di esperienza tra i due giocatori, ma bisognerà cercare di vincere le resistenze del Monaco che potrebbe voler puntare almeno un altro anno su Fofana: Chukwuemeka potrebbe dunque essere un ripiego, considerando anche la giovane età, se l’affare Fofana dovesse saltare.











