Calciomercato Milan News/ Per Zirzkee c’è la carta Saelemaekers, Buongiorno ora possibile (4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: C’È LA CARTA PER ZIRKZEE

Una delle grandi manovre estive del calciomercato Milan sarà quella di acquistare una prima punta di valore e sulla quale si possa costruire: come dicevamo nei giorni scorsi dovrebbe infatti arrivare la separazione da Olivier Giroud ma, anche con una conferma, è chiaro che la carta d’identità gioca contro l’opzione che il francese possa essere il titolare fisso nello scacchiere tattico rossonero. Così, sarebbe già stato individuato il sostituto: tra i nomi dei papabili infatti c’è sempre quello di Joshua Zirzkee, che al netto dei gol (comunque 10 in Serie A) si è imposto all’attenzione per la capacità di gestire il reparto, i margini di miglioramento e un Bologna in piena zona Champions League, cose che chiaramente lo rendono appetibile alle big.

Tra cui appunto il Milan: l’operazione di calciomercato non sarà semplice perché la società felsinea vorrebbe incassare almeno 70 milioni di euro. Zirzkee preferirebbe rimanere nella nostra Serie A, allontanando così il Bayern Monaco che ha una clausola da 40 milioni per farlo tornare; come carta di calciomercato per abbassare il prezzo del cartellino il Milan potrebbe inserire il riscatto di Alexis Saelemaekers, un’opzione che il Bologna sta valutando anche se, bisogna dirlo, il belga non ha trovato tutto lo spazio che avrebbe sperato. Al momento però sembra che gli emiliani non contemplino contropartite, dunque è possibile che i rossoneri debbano trovare i 70 milioni per acquistare Zirkzee, eventualmente dovendo entrare in un’asta…

NUOVO ASSALTO A BUONGIORNO

Uno dei temi forti del calciomercato Milan la scorsa estate era stato il possibile sbarco di Alessandro Buongiorno: per circa una settimana il Diavolo aveva dato l’assalto al difensore del Torino, che però aveva scelto di rimanere in granata come del resto era accaduto qualche mese prima, quando sembrava tutto fatto con l’Atalanta prima che lo stesso calciatore scegliesse altro. Adesso però Buongiorno ha svoltato: si prepara a un Europeo da protagonista con la nostra nazionale, è un difensore di primissimo livello e difficilmente il Torino potrà resistere a offerte economiche che saranno alte, come elevato sarà lo stipendio che lo stesso Buongiorno potrà eventualmente andare a percepire.

Per questo dunque sarebbe stato il difensore, secondo Tuttosport, a dare mandato al suo procuratore Giuseppe Riso: si ascoltano offerte e poi si deciderà quale sia lo step migliore per proseguire la carriera. Sembra che tra le opzioni favorite di Buongiorno non ci sia la Juventus per ragioni di cuore, le altre big in Italia però possono sperare e il Milan, che aveva già allacciato rapporti con il Torino nella finestra invernale del calciomercato, potrebbe anche essere in vantaggio sulla concorrenza. Tuttavia, anche qui come per Zirkzee potrebbe esserci un’asta per accaparrarsi le prestazioni del calciatore, anche per questo i rossoneri dovranno essere bravi a trovare le armi giuste per chiudere l’affare.











