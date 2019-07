Calciomercato Milan News/ Piace Vignato, ma servono 8 milioni (Ultime notizie)

Il calciomercato Milan guarda soprattutto ai giovani: dopo l’acquisto di Théo Hernandez si parla anche Emanuel Vignato, calciatore che l’anno scorso ha fatto faville nel Chievo (almeno per lo spazio che gli è stato dato, e per la tenera età) e che adesso si prepara a fare il grande salto. Marco Giampaolo, bravissimo a lavorare con profili di questo tipo, lo tiene in considerazione: Vignato potrebbe giocare come trequartista alle spalle di due punte o anche da secondo attaccante al fianco di un centravanti. Tuttavia la valutazione non è indifferente, soprattutto tenendo conto del fatto che stiamo parlando di un giocatore nato nel 2000 e che ha messo insieme appena 12 presenze in Serie A: il Chievo chiede 8 milioni di euro ed è per questo motivo che il Milan sta provando a considerare l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Pare che alla società veneta, che l’anno prossimo giocherà in Serie B, piacciano molto Matteo Gabbia (recente protagonista ai Mondiali Under 20) e Gian Filippo Felicioli: l’affare dunque si potrebbe concretizzare con questi due giocatori a vestire la maglia gialloblu, vedremo se effettivamente le cose andranno in questo modo nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KESSIE PIACE AL TOTTENHAM

Non solo acquisti, il calciomercato Milan deve pensare anche a vendere. Avevamo già parlato nei giorni scorsi di come Franck Kessie sia tra i calciatori che la società rossonera consideri sacrificabili: reduce da due stagioni buone ma non eccelse, l’ivoriano tornerà a breve dalla Coppa d’Africa e poi penserà al suo futuro. Intanto sembra essere entrato nel mirino del Tottenham, che l’anno scorso non ha fatto operazioni estive (nè in entrata nè in uscita) ma ora vuole cambiare, in particolar modo a centrocampo. La prima figura chiesta da Mauricio Pochettino sarebbe quella di Tanguy Ndombélé, autore di un’ottima annata: tuttavia il Lione lo valuta almeno 80 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United, qualora Paul Pogba dovesse partire. Ecco che allora gli Spurs potrebbero rivolgere le loro attenzioni a Kessie, che ha un costo decisamente inferiore ma potrebbe avere un rendimento sul campo tale da giustificare l’eventuale esborso. Solo schermaglie oppure il Tottenham deciderà di affondare il colpo per acquistare il calciatore?

