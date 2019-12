Calciomercato Milan news/ Piatek in bilico con Ibrahimovic: Fiorentina in agguato

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è naturalmente la notizia da copertina per il calciomercato Milan. Quasi tutti sono felici nell’ambiente rossonero, fra le poche eccezioni logicamente c’è Krzysztof Piatek, che sta vivendo un campionato molto difficile e che rischia a questo punto di scivolare in panchina con l’arrivo di Ibrahimovic. I numeri d’altronde parlano chiaro: appena quattro gol in campionato finora per Piatek, di cui ben tre su calcio di rigore. D’accordo che pure dal dischetto bisogna segnare, il problema però naturalmente è che su azione è arrivata una sola rete in oltre quattro mesi, decisamente poco per il Pistolero che l’anno scorso aveva impressionato tutti, sia con la maglia del Genoa sia con quella del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN: PIATEK NEL MIRINO DELLA FIORENTINA

Ecco dunque che Piatek potenzialmente è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan già nella sessione di calciomercato di gennaio. Le pretendenti d’altronde non mancano: si è parlato anche del Napoli, dove c’è Gennaro Gattuso che conosce molto bene il polacco, ma la società che sembra essere più interessata a Piatek è la Fiorentina, che ha assoluto bisogno di una prima punta di ruolo per risolvere un’emergenza offensiva per molti versi simile proprio a quella del Milan. Curiosamente, fra gli altri nomi papabili per l’attacco della Fiorentina ci sono anche un paio di ex rossoneri, cioè Patrick Cutrone e Andrea Petagna. Nei prossimi giorni dunque scopriremo chi potrebbe accasarsi in riva all’Arno…

© RIPRODUZIONE RISERVATA