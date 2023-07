CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pioli alza il tiro. Braccio di ferro per Reijnders (11 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UN MERCATO DI IDEE E SORPRESE…

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo ed è arrivato il primo punto della situazione da parte del tecnico Stefano Pioli. La squadra si è ritrovata per dare il via alla nuova stagione, con 18 giocatori della prima squadra pronti per iniziare i lavori, mentre i nazionali che hanno giocato fino a metà giugno si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Fra i nuovi arrivi spiccano il portiere Sportiello, il giovane attaccante Romero e soprattutto il centrocampista Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan News/ Daniel Maldini saluta, per Reijnders trattativa bloccata! (lunedì 10 luglio 2023)

Stefano Pioli ha commentato l’inizio dei preparativi dichiarando: “Ritornare e rivedere tutte le persone che lavorano qua dà emozione. C’è tanta voglia di lavorare. Solo così le idee diventano più chiare.” Ha poi espresso gratitudine verso Paolo Maldini, Frederic Massara, Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic, sottolineando che il suo rapporto con loro è stato il più duraturo della sua carriera e che deve loro il suo posto attuale. Tuttavia, il club ha scelto una nuova direzione e Pioli ora lavora con diversi interlocutori, ovvero Moncada e Furlani. Ha poi sottolineato che il calciomercato del Milan è sempre stato caratterizzato da idee e sorprese.

Calciomercato Milan news/ Da Morata a Taremi: si cerca il centravanti (8 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI ALZA L’OFFERTA PER REIJNDERS

Nel frattempo, Tijjani Reijnders rimane uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo. Il club rossonero cerca un’opzione di qualità per rinforzare quella zona e nonostante alcune difficoltà nell’ottenere un accordo con l’AZ Alkmaar, che richiede una cifra alta di 25 milioni di euro, il Milan è determinato a chiudere l’affare. Il club di Via Aldo Rossi aumenterà l’offerta nelle prossime ore per avvicinarsi alle richieste della squadra olandese.

Il direttore sportivo dell’AZ Alkmaar, Max Huiberts, ha confermato che al momento non stanno trattando e hanno comunicato al Milan che preferiscono che Reijnders resti con loro per un altro anno, rispettando l’accordo esistente. Il calciomercato del Milan è in pieno movimento e l’obiettivo del club è continuare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I tifosi del Milan sono in attesa di ulteriori aggiornamenti di calciomercato e l’arrivo di un’offerta maggiore potrebbe sparigliare le carte dopo la frenata fatta registrare nelle ultime ore.

Calciomercato Milan News/ Romero è rossonero! Ai dettagli per Pulisic... (venerdì 7 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA