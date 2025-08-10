Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Bondo andrà alla Cremonese 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI AVVICINA RASMUS HOJLUND

Il calciomercato Milan prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali avendo affrontato proprio nella giornata di domenica 10 agosto il Chelsea in amichevole. Il risultato non è stato decisamente positivo ma mister Allegri ha sicuramente avuto modo di constatare quale sia il livello dei suoi ed in quali aspetti serva migliorare e nel frattempo la dirigenza guarda proprio in Inghilterra in cerca di rinforzi.

Calciomercato Milan news/ Thiaw va al Newcastle per 40 milioni. Tre nomi per il sostituto (10 agosto 2025)

Uno su tutti che potrebbe fare al caso dei lombardi è senz’altro Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. Il danese ha superato nelle preferenze pure Dusan Vlahovic, che potrebbe non lasciare la Juventus così facilmente come ci si aspettava, anche grazie alla differenza di stipendio percepito dai due giocatori. Sebbene l’intenzione di Hojlund sia quella di restare allo United, diversi fattori lo spingono verso il Milan.

Calciomercato Milan News/ Clamoroso, Tare scippa l'Inter coi soldi di Thiaw!

L’ex atalantino non è stato impiegato dal tecnico Ruben Amorim per l’intera durata della sfidia di natura amichevole vinta soltanto ai calci di rigore contro la Fiorentina, dopo che il risultato si era fermato sull’1 a 1 al novantesimo. L’allenatore portoghese avrebbe appunto preferito impiegare Mason Mount nel ruolo di falso nove piuttosto che puntare su un centravanti vero e proprio.

I Red Devils hanno inoltre da poco ufficializzato l’acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia ed Hojlund dovrebbe dunque finire a svolgere il ruolo di riserva dello sloveno.

Calciomercato Milan news/ Hojlund, il Manchester United apre al prestito. Thiaw e Musah via (9 agosto 2025)

Le indiscrezioni sul calciomercato Milan riportano che lo United possa aprire al prestito del calciatore, da 6 milioni a fronte di una valutazione da 40 milioni di euro, se riuscirà ad ottenere l’obbligo di riscatto in vista della prossima estate.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BONDO ASPETTA LE VISITE MEDICHE

Nel frattempo in casa del calciomercato Milan si stanno facendo le consuete valutazioni in merito a quei calciatori che non vengono ritenuti fondamentali in vista della nuova stagione che sta per cominciare. In settimana, nello specifico, i rossoneri hanno raggiunto in questo senso l’intesa con la Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo di Warren Bondo, arrivato nel capoluogo lombardo a febbraio.

Lasciato il Monza, che lo aveva portato in Italia nel 2022, il francese ha compiuto un bel salto approdando al Milan con cui ha firmato un contratto valido fino a giugno del 2029. Il Diavolo dopo averlo impiegato in appena quattro occasioni ufficiali nella scorsa stagione, mentre coi brianzoli aveva collezionato ventidue presenze, lo lascia partire con la formula del prestito secco: un chiaro segnale di come si voglia continuare a monitorarne la crescita ed il rendimento in vista del futuro. Le visite mediche coi grigiorossi sono previste per l’inizio della prossima settimana.