CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SAMARDZIC SI FA!

Il calciomercato del Milan punta dritto su Lazar Samardzic, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che avevano visto un avvicinamento deciso verso il centrocampista serbo dell’Udinese, protagonista nella scorsa stagione di un intrigo di calciomercato. I dirigenti del Milan hanno già esaminato le richieste del padre-agente di Samardzic e dell’Udinese per un possibile acquisto durante questa sessione estiva di calciomercato, senza incappare nelle problematiche legate alle commissioni che un’estate fa fecero saltare il passaggio del giocatore all’Inter.

L’Udinese avrebbe aperto alla possibilità di trasferire il giocatore serbo a Milano in cambio di un’offerta di 25 milioni di euro, una cifra leggermente superiore ai 20 milioni offerti finora dai rossoneri. Anche se la trattativa è ancora nelle fasi iniziali, entrambe le parti sembrano intenzionate a continuare le negoziazioni, con la possibilità di includere una contropartita gradita all’Udinese. Uno dei nomi di calciomercato considerati per un possibile scambio è quello di Tommaso Pobega, centrocampista molto apprezzato dalla società della famiglia Pozzo e valutato dal Milan circa 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: JOHNNY CARDOSO NUOVA IDEA PER IL CENTROCAMPO

Il calciomerato del Milan sta valutando inoltre Johnny Cardoso come potenziale rinforzo per il centrocampo. Il talentuoso centrocampista del Betis, di origine americana, potrebbe arricchire ulteriormente la già crescente presenza di giocatori statunitensi in rossonero, che include Yunus Musah e Christian Pulisic, oltre alla proprietà del club. Cardoso, che al Betis svolge principalmente il ruolo di mediano, assume compiti più offensivi con la nazionale statunitense.

Il Betis lo ha acquisito recentemente per 6 milioni di euro e ha fissato una clausola rescissoria di ben 80 milioni, cifra decisamente alta. Tuttavia, le ultime informazioni indicano una valutazione complessiva intorno ai 25 milioni di euro. A Siviglia è diventato rapidamente un elemento chiave, collezionando 19 presenze tra Liga e Conference League e accumulando 1.512 minuti di gioco. Inoltre, possiede il passaporto italiano, il che lo renderebbe una scelta vantaggiosa per il Milan, poiché non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Il suo contratto con il Betis scade il 30 giugno 2029.