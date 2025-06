Il calciomercato Milan tratta le uscite di Tommaso Pobega e Yunus Musah per sfoltire il centrocampo

Calciomercato Milan News: gli acquisti a centrocampo

I rossoneri sono nel pieno del loro progetto di ricostruzione della rosa per tornare a lottare per lo scudetto in un anno che vedrà un vuoto lasciato da Inter e Juventus, la crescita del Napoli e le incognite Roma e Atalanta che hanno cambiato molto con la nuova guida tecnica. Il calciomercato Milan quindi deve lavorare il doppio per riuscire a trovare le soluzioni migliori per assecondare le richieste di Massimiliano Allegri e allo stesso tempo non sprecare i soldi con acquisti affrettati o di giocatori di cui la squadra non ha veramente bisogno, come successo negli anni passati.

Le operazioni maggiori sono poi quelle fatte a centrocampo dove è ormai certo l’arrivo di Ricci dal Torino per circa 25 milioni e si continua a spingere per uno tra Jashari e Xhaka le cui operazioni però avrebbero costi nettamente diversi, 35 milioni almeno per il giocatore del Club Brugge e circa 20 per quello del Bayer Leverkusen. Sembra poi essere stato confermato l’arrivo di Modric che porta così a 3 gli acquisti in quella zona di campo obbligando Igli Tare a concludere qualche cessione per sfoltire la rosa con però il veto di Allegri sull’addio di Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan News: Tommaso Pobega e Yunus Musah verso l’addio

Il primo che il calciomercato Milan farà partire dovrebbe essere Tommaso Pobega che oggi torna ufficialmente in rossonero dal suo prestito al Bologna nel quale è riuscito a collezionare 21 presenze segnando 2 gol e fornendo 2 assist ai suoi compagni ma non ha convinto al punto da far optare i rossoblù per il riscatto. Il centrocampista venticinquenne però è destinato a lasciare la squadra dove è cresciuto calcisticamente ma non a titolo definitivo, infatti su di lui si è fatto forte l’interessamento della Cremonese che però ha chiesto un prestito secco fino a fine stagione.

Il secondo indiziato per lasciare i rossoneri è poi Yunus Musah, quest’anno ha giocato 29 partite riuscendo a contribuire con 2 assist e venendo schierato in varie posizioni, come mediano nel centrocampo a 2, come mezzala quando in mezzo al campo c’erano 3 giocatori e anche come esterno, sia alto nel tridente che a tutta fascia nelle partite in cui è stata adottata la difesa a 3. Questa sua capacità di adattarsi e la sua forza fisica hanno portato due squadre di Premier League, il Nottingham Forest e il Wolverhampton, a dirsi interessate e a poter offrire circa 25 milioni.