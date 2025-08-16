Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Visite mediche per Lazetic 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ATTESE NOVITA’ SU RASMUS HOJLUND

Il calciomercato Milan aspetta di incontrare nuovamente il Manchester United per proseguire la trattativa che riguarda il ritorno in Italia di Rasmus Hojlund. I Red Devils scenderanno in campo domani per la prima giornata della Premier League affrontando un avversario importante come l’Arsenal nonostante il calciomercato sia ancora in pieno fermento.

Il direttore sportivo Tare farà del suo meglio per raggiungere l’intesa giusta che possa convincere i britannici a lasciar partire l’ex atalantino valutato 50 milioni di euro. Un piccolo sconto, e quindi pagandolo sui 45 milioni, potrebbe però non essere sufficiente nemmeno in vista di una dilazione nei versamenti entro la prossima estate del 2026.

Finito pure nel mirino del Fulham e del Borussia Dortmund, Hojlund non vorrebbe lasciare il campionato inglese in cui è approdato da un paio d’anni. Il classe 2003 vorrebbe inoltre ottenere delle garanzie sul proprio futuro e si auspica dunque di essere acquistato a titolo definitivo, proprio come vorrebbe lo United, venendo messo al centro del progetto del club da cui sarà tesserato.

Tralasciando il capitolo Dusan Vlahovic, che potrebbe anche rimanere alla Juventus, non tramontano le piste che portano ad altre soluzioni come Aleksandar Mitrovic, vicino a lasciare l’Al-Hilal, e Gonçalo Ramos, sebbene l’attaccante del Paris Saint-Germain sia stato recentemente accostato pure ad altre compagini del calibro del Newcastle.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MARKO LAZETIC ALL’ABERDEEN

Mentre prosegue la ricerca ad un nuovo centravanti che possa essere alternato in prima squadra col messicano Santiago Gimenez, il Milan sta completando un’altra operazione di calciomercato in uscita concernente proprio il reparto avanzato. Il giovane Marko Lazetic sta infatti per essere ceduto all’Aberdeen dopo aver raccolto appena due presenze ufficiali dal suo arrivo nel 2022.

In Primavera il serbo ha invece siglato cinque reti ed un assist in tredici apparizioni complessive ed ha giocato in prestito nelle ultime stagioni con gli austriaci dell’Altach, con gli olandesi del Fortuna Sittard e con i suoi connazionali TSC Bačka Topola. Dopo aver vinto lo Scudetto senza mai essere impiegato in Serie A da mister Pioli in quell’annata, adesso Lazetic sta salutando il Milan a titolo definitio ed a costo zero, con i lombardi che si sono accordati con gli scozzesi per ricevere fino al 50% del ricavato della sua futura rivendita visto che aveva il contratto in scadenza a giugno 2026.