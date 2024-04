Calciomercato Milan News/ Proposto Amrabat, problema ingaggio. Per Kjaer sarà addio (29 aprile 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: AMRABAT PER LA REGIA

Archiviata la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan ragiona ora sul calciomercato: il primo nodo da scogliere sarà ovviamente quello dell’allenatore, ma chiaramente le valutazioni tecniche sono già cominciate. Nelle ultime settimane alla società rossonera è stato proposto Sofyan Amrabat: protagonista di un grande Mondiale con il Marocco semifinalista, il regista non ha confermato le attese nel Manchester United e infatti il suo futuro è ancora nebuloso. C’è un diritto di riscatto a 10 milioni che può essere esercitato dalla Fiorentina: tuttavia Amrabat non avrebbe intenzione di tornare a vestire la maglia viola, e la stessa società toscana sta prendendo tempo per capire il da farsi.

La scadenza nel 2025 rende Amrabat acquistabile per circa 15 milioni di euro: cifra abbordabile per il Milan che però dovrebbe fare un ragionamento sull’ingaggio, che resterebbe intorno ai 4 milioni l’anno. In più, forse prima bisognerebbe vendere qualcuno: non tanto per una questione economica quanto numerica, perché in cabina di regia ci sono già due elementi come Yacine Adli e Ismael Bennacer. Con la cessione di uno dei due Amrabat potrebbe arrivare, ma al momento sembra più una soluzione ventilata dalla sua nuova agenzia, che sta provando a piazzare il marocchino, che un reale interesse di calciomercato da parte del Milan.

KJAER AI SALUTI

Nel frattempo il calciomercato Milan registrerà un addio sicuro a fine stagione: dopo quattro anni e mezzo lascerà Simon Kjaer. Il centrale danese ha appena compiuto 35 anni: arrivato dall’Atalanta, sembrava dovesse essere una riserva di lusso ma nel corso delle stagioni è riuscito a fornire leadership e ottime prestazioni, è stato comunque importante per la vittoria dello scudetto e ha superato le 100 presenze con il club. Intervistato da Bold, il suo procuratore ha ufficializzato l’addio al Milan, parlando comunque di una decisione naturale e senza il minimo problema: semplicemente, e anche giustamente, Kjaer ha esaurito il suo percorso con i rossoneri.

Per quanto riguarda il futuro, si parla di qualche offerta da club europei; nei piani potrebbe esserci un ritorno in Danimarca dove il difensore centrale non gioca da ben 16 anni ma, a proposito di patria, prima ci saranno gli Europei da affrontare con la sua nazionale, per cui ogni discorso è al momento bloccato. Quel che è certo è che il Milan si ritroverà senza un difensore nelle rotazioni, e dunque dovrà anche pensare a sostituire Kjaer; questo, anche considerati i tanti infortuni che questa stagione hanno colpito il reparto arretrato della squadra rossonera.











