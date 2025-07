Il calciomercato Milan è molto vicino a chiudere la trattativa per Ardon Jashari mentre riprende le operazioni per Guéla Doué

Calciomercato Milan News: Guéla Doué torna l’obiettivo a destra

In questi giorni Igli Tare ha perso l’ennesimo obiettivo del calciomercato Milan che dopo alcune settimane di trattativa che sembrava essere stata impostata nel migliore dei modi ha scelto di accasarsi in un’altra squadra per non allontanarsi dal suo paese e dal campionato che conosce meglio.

Ora la dirigenza tornerà su vecchi obiettivi messi in standby per le richieste troppo alte del club ma che ora cercherà di assecondare anche per la forte pressione da parte di Massimiliano Allegri che vuole al più presto una squadra completa su cui lavorare nel precampionato.

L’obiettivo della dirigenza sfumato nella serata di ieri è Marc Pubill che mentre stava definendo i dettagli del suo contratto con il Wolverhampton ha ricevuto una chiamata dall’Atletico Madrid con cui ha cercato e trovato immediatamente un accordo per il suo trasferimento ai colchoneros.

Il Milan è quindi tornato sul suo primo obiettivo Guéla Doué alzando la sua prima offerta di 20 milioni ad una di 25 con la possibilità di aggiungere dei bonus per avvicinarsi ancora di più alla richiesta di 30 milioni fatta dallo Strasburgo che potrebbe arrivare a cedere.

Calciomercato Milan News: Ardon Jashari sempre più vicino

Dopo quella del terzino destro anche un’altra telenovela del calciomercato Milan dovrebbe arrivare ad una conclusione visto che i rossoneri sembrano aver accettato di rispettare le richieste fatte dal Club Brugge per il centrocampista svizzero Ardon Jashari arrivando ad offrire i 40 milioni da cui i nerazzurri non avevano intenzione di scendere.

La cifra vedrà una parte fissa molto alta tra i 35 e i 38 milioni con l’aggiunta di piccoli bonus facilmente raggiungibili così da accontentare la squadra belga e poter completare il reparto dove i titolari dovrebbero essere lo svizzero, Modric o Ricci e Fofana.

Infine il colpo che i rossoneri potrebbero provare a completare negli ultimi giorni di mercato è quello di Federico Chiesa che è ai margini del progetto del Liverpool e che ha espresso la sua voglia di tornare in Italia, il Milan di Max Allegri può essere una grande opportunità ma questa può essere conclusa solo in caso di partenza di Chukwueze.

Il nigeriano però non sembra avere molto mercato e sicuramente le offerte che potrebbero arrivare difficilmente raggiungeranno i 20 milioni che Igli Tare vorrebbe per il giocatore che negli ultimi due anni ha dimostrato di non valere i 30 milioni del suo acquisto.