Il calciomercato Milan si sta concentrando sui rinnovi vicini di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic e quello diffiicile di Mike Maignan

Calciomercato Milan News, la priorità è il rinnovo di Christian Pulisic

Dopo un esordio negativo, le due vittorie conquistate con vittorie di misura danno fiducia ai tifosi rossoneri e alla dirigenza che spera di riuscire a raggiungere senza troppe difficoltà il suo obiettivo ovvero la qualificazione in Champions League così da spazzare via tutti i dubbi e le polemiche dei tifosi. La società però non può fermarsi troppo a vedere il presente ma deve essere già proiettata nel futuro e in particolare nel calciomercato Milan per la prossima sessione di trasferimenti o per quella del prossimo anno che potrebbe vedere come protagonisti alcuni dei migliori giocatori della rosa.

Serie A, infortunati e indisponibili 4° giornata/ Atalanta la più colpita, Milan recupera (19 settembre 2025)

Per questo Tare e Furlani stanno pensando in primo luogo ai rinnovi di alcuni giocatori che si stanno avvicinando alla scadenza e altri che hanno richiesto un adeguamento dell’ingaggio per essere alla pari con i top player della squadra, questo è il caso di Christian Pulisic il cui contratto è in scadenza nel 2027 ma che se non rinnovato potrebbe chiedere la cessione. Lo statunitense infatti percepisce uno stipendio da 4,5 milioni che vorrebbe venisse alzato alla pari o poco inferiore a quello di Leao, 6,5 milioni, i rossoneri poi vorrebbero evitare di arrivare nella prossima estate con il giocatore in scadenza e con il rischio di perderlo.

Diretta/ Sporting Lisbona Kairat Almaty (risultato finale 4-1): gioia per Edmilson (18 settembre 2025)

Calciomercato Milan News, l’offerta ad Alexis Saelemaekers e il futuro di Mike Maignan

Un altro membro della rosa con cui la società vuole sbrigarsi a trovare un accordo per non diventare un protagonista in uscita del prossimo calciomercato Milan è l’esterno belga Alexis Saelemaekers che con l’arrivo di Allegri è tornato ad essere un membro fondamentale della squadra grazie alla sua duttilità. Il progetto con il tecnico livornese è a lungo termine e anche nei prossimi anni il ragazzo dovrebbe avere un ruolo importante, per questo si vuole estendere il suo contratto, in scadenza nel 2027, con anche un adeguamento dell’ingaggio da giocatore importante.

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

Il rinnovo che invece sta creando diversi problemi è quello di Mike Maignan che già in estate sembrava avesse richiesta la cessione e fosse molto vicino al passaggio al Chelsea, a differenza degli altri due però il suo contratto scadrà alla fine dell’anno è c’è il forte rischio che il francese lasci il Milan a parametro zero. Il portiere vuole un’offerta simile a quella fatta a Pulisic molto vicina al contratto di Leao ma i rossoneri non sembrano essere disposti e per questo stanno monitorando già dei prossimi sostituti come il giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma.