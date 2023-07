CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pulisic vicinissimo e ora spunta anche Tijjani Reijnders (8 luglio 2023)

Calciomercato Milan News, non solo Pulisic, vicino anche Tijjani Reijnders. Ecco le percentuali di Pellegatti

Il calciomercato estivo del Milan si accende con le trattative in entrata. La nuova stagione è alle porte e a breve si terrà il raduno e il ritiro, con la società rossonera che vuole portare a conclusione alcune operazioni ritenute fondamentali per rinforzare la squadra. I nomi caldi sono soprattutto quelli di Pulisic e Morata, due profili che stuzzicano parecchio le fantasie dei tifosi. A fare il punto sulle trattative in entrata del Milan, ci ha pensato l’esperto di calciomercato rossonero Carlo Pellegatti, che ha svelato al sito ilmilanista.it le percentuali aggiornate per quanto riguarda la probabilità di arrivo dei giocatori più chiacchierati.

E se per Pulisic le probabilità di arrivo sono alte (il 99,9%), anche per un altro tassello a centrocampo le chances sono alte. Parliamo di Tijjani Reijnders, ventiquattrenne dell’AZ Alkmaar, considerato piuttosto vicino dal giornalista, con una percentuale attorno al 75%.

Tra gli altri nomi papabili per il calciomercato del Milan, c’è sempre quello di Samaccca, un nome estremamente gradito dalla dirigenza rossonera. Oltre all’ex Genoa e Sassuolo, ai meneghini piacerebbe Dia della Salernitana che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Difficile invece vada in porto l’operazione Openda, destinato al Lipsia per oltre 40 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese Tuttosport, andrebbe considerata la strada che porta a Timo Werner. Attenzione anche al nome di Ekitike, giovane punta francese dalle prospettive interessanti. Calciomercato in piena evoluzione in casa Milan, ora come ora non si possono escludere sorprese o nomi inediti. L’estate del mercato è ancora lunghissima.

