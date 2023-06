Calciomercato Milan News/ Questione di giorni per Kamada, quale futuro per De Ketelaere? (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KAMADA, SIAMO AI DETTAGLI

Sembra ormai fatta la prima trattativa di calciomercato Milan: nonostante l’incredibile separazione da Paolo Maldini e Frederic Massara ci sarà comunque l’arrivo di Daichi Kamada. Da tempo il centrocampista offensivo giapponese è stato blindato: in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, si libererà a parametro zero e ha scelto i rossoneri. L’affare è ben avviato da parecchi giorni, nemmeno il terremoto societario con il licenziamento delle due figure chiave sul calciomercato lo fermerà: Kamada sbarcherà a Milanello e potrà effettuare le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Obiettivo Kamada e... il Moneyball (8 marzo 2023)

Al momento si attende solo di sciogliere qualche nodo burocratico con gli agenti del calciatore, ma è appunto questione di dettagli: salvo incredibili capovolgimenti di scenario Kamada diventerà un calciatore del Milan. Questo significherebbe probabilmente l’addio di Brahim Diaz: anche qui la situazione appare definita, lo spagnolo farà rientro al Real Madrid per la fine del prestito e i blancos dovrebbero rinnovargli il contratto, in attesa poi di capire se ci siano le occasioni per rivenderlo (Brahim piace ad alcune squadre di Premier League) ma in ogni caso portandolo lontano, e questa volta in modo definitivo, dai radar della squadra rossonera che ha scelto definitivamente Kamada.

Calciomercato Milan News/ L'addio di Maldini può costare: tre big sono scontenti (mercoledì 7 giugno 2023)

QUALE FUTURO PER DE KETELAERE?

L’addio di Maldini e Massara non ha frenato la trattativa del calciomercato Milan per Kamada, ma potrebbe portare ad alcuni addii: abbiamo già parlato di come tre big come Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao (oltre a Sandro Tonali) non siano decisamente contenti della decisione presa dalla proprietà, ma ora in bilico ci sarebbero altri calciatori. La partenza di Ante Rebic e Divock Origi era comunque probabile: entrambi piacciono in Turchia (un Paese che ultimamente guarda molto alla nostra Serie A) e dovrebbero lasciare, lo stesso destino attende Yacine Adli che era stato una scommessa di Maldini e di fronte all’offerta giusta si separerebbe dal Milan.

Maldini via dal Milan/ Il comunicato: "Responsabilità a un gruppo di lavoro integrato" (6 giugno 2023)

Caso spinoso quello che riguarda Charles De Ketelaere: l’acquisto più oneroso dell’ultima sessione di calciomercato non ha reso come sperato, Maldini qui si è esposto in prima persona parlando del tempo necessario per vederlo sbocciare ma ora l’ex capitano non è più il responsabile dell’area tecnica rossonera. Di conseguenza, per De Ketelaere potrebbe essere fatta una valutazione diversa: anche il giovane belga partirebbe solo con una proposta economica accettabile (ancor più che nel caso di Adli ovviamente) ma certamente adesso non sarà più “blindato” come sarebbe potuto essere in precedenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA