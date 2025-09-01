Il calciomercato Milan lavora per dare ad Allegri Joe Gomez mentre si aspetta l'ufficialità di 1Adrien Rabiot

Calciomercato Milan News: Adrien Rabiot finalmente da Allegri

L’ultimo giorno di sessione dei trasferimenti come sempre regalerà grandi emozioni con numerosi colpi di scena tra trattative chiuse in maniera inaspettata o altre che potrebbero saltare da un momento all’altro, e ancora nuove operazioni che in poche ore possono costruirsi e arrivare ad un esito positivo.

Il calciomercato Milan sarà senza dubbio uno dei protagonisti visto che la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di portare in rossonero almeno tre giocatori, per uno dei quali manca solo la firma sul contratto e l’ufficialità visto l’accordo raggiunto nella notte tra le società.

La trattativa che si è ormai chiusa dopo una settimana di pressing da parte di Tare e Furlani è quella dell’arrivo al Milan di Adrien Rabiot, trentenne centrocampista francese messo fuori squadra dall’Olympique de Marseille dopo la rissa con un suo compagno e che per 10 milioni ritornerà in Serie A.

Il calciatore infatti era già stato in Italia con la maglia della Juventus e proprio sotto la guida di Allegri aveva vissuto la sua migliore stagione sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello realizzativo e che nel 3-5-2 visto nelle prime partite andrebbe a interpretare il ruolo di mezzala d’inserimento.

Calciomercato Milan News: si aspetta il Liverpool per chiudere Joe Gomez

Il secondo giocatore che il calciomercato Milan sta cercando di chiudere in tempi brevi in questo ultimo giorno è il difensore centrale inglese di ventotto anni Joe Gomez che i rossoneri stanno cercando di acquistare dal Liverpool con un’offerta da 15 milioni per il suo cartellino.

Per i reds la cifra dovrebbe essere consona ma prima di chiudere la cessione dovranno completare l’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace, operazione non così semplice essendo l’ultimo giorno per poterlo fare, c’è poi da trovare anche l’accordo con il giocatore inglese che non sarebbe troppo convinto di lasciare la Premier League.

Infine l’ultimo colpo dovrebbe arrivare in attacco con lo scambio tra Gimenez e Dovbyk di cui anche Tare ha parlato in conferenza stampa prima della partita con il Lecce, per chiudere il passaggio dei due giocatori nelle loro nuove squadre mancava solo l’apertura da parte dell’attaccante messicano che è arrivata in questi giorni.

Si aspetta quindi a momenti la decisione definitiva sulla trattativa e il conseguente arrivo dell’ucraino a Milano per essere la punta centrale che manca nel nuovo Milan targato da Allegri che poi dovrà decidere se mantenere un attacco a due o schierare un tridente.