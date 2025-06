CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RABIOT STRIZZA L’OCCHIO

Il calciomercato Milan aggiunge un nuovo nome tra le idee per il centrocampo. Oltre a Samuele Ricci, da mesi in orbita rossonera e sempre più vicino a strappare l’accordo definitivo per il suo passaggio a San Siro, questa mattina si è palesato un nuovo profilo.

Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez, rinnovo rifiutato e addio. Torna di moda Udogie (1 giugno 2025)

Si tratta di Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus ora al Marsiglia. Il calciatore ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri dai tempi dei bianconeri e il ritorno in panchina del tecnico toscano potrebbe convincere il francese a cambiare aria.

In una recente intervista, Rabiot ha parlato così riferendosi ad Allegri: “Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro – specifica il centrocampista – che se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci“.

Calciomercato Milan News/ Leoni torna di moda per la difesa. Sprint per Ricci, idea Onyedika (31 maggio 2025)

Insomma, i rossoneri potrebbero davvero tentare il colpo e il costo del cartellino non sarebbe un problema poiché il calciatore ha una clausola da 10 milioni di euro sul contratto dunque non bisognerebbe nemmeno mettersi a trattare col Marsiglia.

L’unica parte negativa in tutta questa situazione è l’ingaggio: attualmente Rabiot percepisce 5 milioni a stagione, una cifra più alta rispetto a ciò che pensano di offrire da Milano. Insomma, l’interesse è concreto anche se bisogna limare gli ultimi dettagli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PROPOSTA DI RINNOVO PER MAIGNAN

Il calciomercato Milan passa anche dai rinnovi. A marzo per esempio era arrivato quello per Tijjani Reijnders, anche se il mancato accesso alle competizioni europee dei rossoneri potrebbe aver fatto cambiare i piani dell’olandese, in procinto di accettare le avances del Manchester City.

Calciomercato Milan News/ Leao e i big: tutto dipende dal Manchester City!

Chi invece sembra non prolungare il proprio contratto è Theo Hernandez poiché l’entourage del francese chiede 8 milioni contro i 4 offerti dal Milan, una grande differenza che potrebbe costare la fine del rapporto tra le parti.

C’è però chi rinnova anche senza Europa come Mike Maignan. Secondo il Corriere dello Sport il portiere è in scadenza a giungo 2026, ma è previsto un rinnovo con aumento fino al 2028 con opzione per il 2025 a 5 milioni netti. Filtra ottimismo in tal senso.