CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RABIOT DI NUOVO CON ALLEGRI

Il calciomercato Milan prosegue al netto delle tante cessioni. Come vi abbiamo raccontato, Tijjani Reijnders è ormai pronto a vestire la maglia del Manchester City così come Theo Hernandez e Mike Maignan sono rispettivamente seguiti da Atletico Madrid e Chelsea.

In entrata ci sono stati passi avanti su Luka Modric, che arriverà con la formula di un anno di contratto a 3/3.5 milioni a stagione con opzione per il secondo. I rossoneri sono però alla ricerca di un altro innesto nella zona nevralgica del campo e avrebbero già trovato il profilo adatto.

Si tratta di Adrien Rabiot, vero e proprio pupillo di Massimiliano Allegri alla Juventus attualmente al Marsiglia. Ora che il tecnico è ritornato a San Siro, il francese torna di moda per la Serie A, complice anche una clausola rescissoria tutt’altro che pesante: 10 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ONYEDIKA IN ORBITA

Il calciomercato Milan segue anche Raphael Onyedika. Il centrocampista difensivo del Club Bruges, classe 2001, piace parecchio non solo alla dirigenza dei lombardi ma anche a Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il calciatore occuperebbe un ruolo importante nel centrocampo del Milan dunque il giocatore non è una semplice opzione, ma un vero e proprio obiettivo. Saranno decisive le prossime settimane per chiudere la trattativa.

Onyedika ha disputato 25 presenze in campionato con 1 gol e 1 assist. Complessivamente in Champions League ha raccolto 11 gettoni in questa stagione, dimostrando anche di avere esperienza europea oltre che locale.