Calciomercato Milan News/ Rafael Leao e Duarte a un passo! (ultime notizie)

Il Milan è scatenato sul calciomercato, pronto a mettere a segno un colpo che spiazzerebbe moltissimi club. Secondo quanto riportato dal giornalista di RMC Sport France Mohamed Bouhafsi pare che Rafael Leao sia a un passo. Questi spiega: “A meno di improbabili inversioni di marcia, secondo diverse fonti, Rafael Leao andrà al Milan per 35 milioni di euro. Il calciatore è atteso nei prossimi giorni a Milano per effettuare le visite mediche. Indirettamente collegata a questa operazione c’è quella di Tiago Djalo che dovrebbe fare il percorso inverso per 5 milioni di euro. Il Lille inoltre ha inserito il 20% su una futura rivendita”. Sul giovane talento del club francese c’erano diversi club prestigiosi, tra cui anche la Roma e il Napoli. Con questo acquisto il valore tecnico del Milan salirebbe di livello rapidamente, con il sogno di riconquistare la Champions League.

Calciomercato Milan News, Duarte colpo in difesa

Sul calciomercato il Milan potrebbe presto annunciare l’arrivo di un difensore di ottimo livello. Secondo Sky Sport pare che Leo Duarte sia a un passo, con i rossoneri che hanno già parlato con il Flamengo e con l’agente del ragazzo. Si parla di un affare attorno ai dodici milioni di euro, quindi siamo di fronte a una cifra abbordabile considerando anche il valore del calciatore. Il calciatore è un classe 1996 che è cresciuto nel vivaio della squadra rossonera, attirando l’attenzione sul calciomercato di diverse squadre europee. Attenzione però perché dopo una buona partenza deve ancora migliorare molto, cercando di centrare diversi obiettivi importanti come quello di conquistare la maglia della nazionale verdeoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA