Calciomercato Milan news: sfumato Rashford?

Dopo essere stato un obiettivo concreto del calciomercato Milan, oggi sembrerebbe essere sfumato l’arrivo in rossonero dell’attaccante inglese Marcus Rashford. L’attuale giocatore in forza al Manchester United sarebbe infatti tornato ad allenarsi agli ordini di mister Ruben Amorim in vista della sfida interna di Europa League contro i Glasgow Rangers, prevista per domani sera. È quanto emerge da un video pubblicato dagli stessi Red Devils sui rispettivi canali social, il quale ritrae il classe 1997 intento ad allenarsi in gruppo con i compagni, apparentemente sorridente e sereno.

Calciomercato Milan/ Gimenez nuova strategia per l’attacco, Lukebakio alternativa (22 gennaio 2025)

Rashford era nel mirino del calciomercato Milan, e i primi sondaggi erano stati molto positivi, ma dopo approfondimenti l’oneroso stipendio percepito dal calciatore sembrerebbe aver fatto desistere Ibra, Furlani e Moncada. Rashford infatti guadagna ad oggi tra i 15 e i 20 milioni di euro lordi, di cui il Milan si ritroverebbe a pagare circa la metà. Ma oltre al problema dell’ingaggio poi, i rossoneri per questioni di liste avrebbero la possibilità di tesserare un solo extracomunitario, e la scelta dei dirigenti rossoneri sembrerebbe essere ricaduta sul terzino del Manchester City Kyle Walker.

Calciomercato Milan/ Varela o Ricci per l’estate, Emerson può già partire (21 gennaio 2025)

Calciomercato Milan news: le parole di Ruben Amorim su Rashford…

Rashford era sparito dall’elenco dei convocati del Manchester United a partire dalla partita contro il Liverpool del 5 gennaio 2025, mentre l’ultima presenza in campo risale addirittura alla sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen del 12 dicembre 2024. Il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim poi non aveva espresso parole dolci nei confronti del classe 1997: “Attualmente Marcus Rashford non gioca. Non metterò in campo un giocatore che non credo sia il migliore per la squadra”.

Parole molto forti da parte dell’allenatore, ma la ripresa degli allenamenti in gruppo potrebbe far presagire un’insperata tregua. Oltre al Milan, il giocatore è stato a lungo trattato anche dalla Juventus, che ha poi virato su Kolo Muani, dall’Olympique Marsiglia e, soprattutto, da Barcellona e Borussia Dortmund. L’entourage del giocatore avrebbe addirittura incontrato i vertici del club blaugrana per valutare un eventuale trasferimento in Spagna, saltato probabilmente a causa dei paletti del fair play finanziario. Il Borussia Dortmund, dopo l’ok della società, avrebbe invece rinunciato a causa degli alti costi dell’operazione. In mancanza di alternative quindi il destino di Rashford sembrerebbe quello di rimanere allo United da separato in casa, in vista di un trasferimento durante la sessione estiva.

Calciomercato Milan/ Possibile scambio per Calabria, Okafor interessa in Premier (20 gennaio 2025)