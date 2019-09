Calciomercato Milan News/ Papà Reina: “Potrebbe chiudere qui” (Ultime Notizie)

Il calciomercato estivo sta per concludersi in maniera ufficiale e, al momento, sembra che il Milan non effettuerà ulteriori operazioni a parte lo scambio con l’Eintracht tra Andrè Silva ed Ante Rebic. Intanto arrivato nuovi pareri sulle mosse effettuate dai rossoneri, come quello di un grande ex come Andrea Pirlo. Intercettato a margine di un evento benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, Pirlo ha spiegato: “Ci sono giocatori e allenatore nuovo, c’è bisogno di tempo per capire cosa vuole Marco Giampaolo, pian piano ma hanno scelto l’allenatore giusto. Paolo Maldini e Zvonimir Boban stanno operando bene nei limiti di quello che possono fare: squadra giovane su indicazione dell’allenatore, quindi ci vorrà tempo, ma faranno bene. Giusto ripartire dai giovani? Giusto ripartire da dove possono, il livello è questo al momento, hanno anche problemi anche con l’UEFA ed è giusto ricominciare dai giovani.” Come riporta Tuttomercatoweb.com, anche l’ex dirigente milanista Umberto Gandini ha parlato dei rossoneri a Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai: “Soddisfare i tifosi è difficile… E’ una situazione non semplice, il Milan deve fare i conti con diversi paletti al fine di ristrutturare una squadra e rientrare in certi parametri. La cosa che mi fa riflettere è che non sono stati venduti quei giocatori che incidono fortemente e sono stati acquistati calciatori importanti. Per me serve tempo, col Brescia ho visto un Milan migliore rispetto a Udine. Siamo ai lavori in corso e questa pausa di campionato farà bene a Giampaolo e alla squadra.”

Calciomercato Milan News, il papà di Reina sul futuro del figlio

Nel corso di questa finestra di calciomercato in casa Milan si è parlato a lungo della possibilità di cedere Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain per monetizzare e reinvestire immediatamente in entrata. I rumors hanno però riguardato anche un altro estremo difensore rossonero, ovvero Pepe Reina, il quale ha effettuato questa mattina un controllo medico. Lo spagnolo sembrava poter andare in Patria per vestire la maglia del Real Madrid ma alla fine così non è stato e questa mattina il padre del giocatore, il signor Miguel Reina, ha fatto un po’ di chiarezza sul futuro del figlio rispondendo alle domande dei giornalisti presenti fuori dalla clinica La Madonnina: “Per rispetto non posso darti molte spiegazioni. Ero al di fuori di questo discorso. La verità la sanno il giocatore e il club. Pepe è molto felice a Milano. La concorrenza di Donnarumma? Ha un compagno che è un grandissimo portiere. Lo sport non ti regala niente, bisogna lavorare giorno dopo giorno. Pepe è un lavoratore nato, spero che alla lunga possa avere la sua ricompensa. Per Pepe sarebbe fantastico se il Milan fosse il suo ultimo club. Giocare nel Milan per lui è fantastico, è un club 7 volte campione d’Europa. È soddisfatto al 100%.”

Calciomercato Milan News, per Silva si rischia un Monaco-bis

Il calciomercato estivo sta per concludersi ed il Milan sta completando le ultime operazioni per migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Marco Giampaolo. In precedenza vi avevamo infatti raccontato dello scambio con l’Eintracht di Francoforte tra Andrè Silva ed Ante Rebic, con il croato ex Fiorentina, in arrivo in prestito biennale, che ha effettuato questa mattina le visite mediche di rito. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi per Sportmediaset, non è ancora del tutto certo il trasferimento del centravanti portoghese ai tedeschi. Qualche settimana fa, infatti, Andrè Silva sembrava essere ormai ad un passo dal vestire la maglia del Monaco ma, alla fine, la trattativa è sfumata. La società del principato non era rimasta soddisfatta dalle condizioni del calciatore ed aveva rinunciato a concludere l’affare con il Milan. Andrè Silva effettuerà in queste ore le visite mediche in Germania con il club tedesco che potrebbe però decidere quindi di non tesserarlo se non supererà tutti i test previsti.

Calciomercato Milan News, complicazioni per Taison

Il nome di Ante Rebic non è l’unico trattato dalla dirigenza del Milan in queste ore finali di calciomercato per potenziare il reparto avanzato. I rumors, di cui vi abbiamo parlato anche in precedenza, raccontavano infatti dell’interesse rossonero nei confronti di Taison, attaccante brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk ed accostato pure alla Roma nei giorni scorsi. Già trentunenne, Taison ha il contratto in scadenza con gli arancioneri nel giugno del 2021 ed in questa stagione ha già collezionato 5 presenze tra campionato e Supercoppa, realizzando anche due reti e fornendo quattro assist vincenti per i compagni. Il suo contributo è quindi molto importante per la società ucraina che pare non essere assolutamente intenzionata a fare sconti per lasciarlo partire. La richiesta dello Shakhtar rimane infatti ferma ai 30 milioni di euro stabiliti per il cartellino di Taison mentre i dirigenti Boban e Maldini starebbero provando ad abbassare le pretese della squadra allenata da Luis Castro. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan considererebbe “folli” le pretese degli arancioneri e questo aspetto ci induce a pensare che Taison sia destinato a non vestire la maglia rossonera nell’immediato.

Calciomercato Milan News, scambio Andrè Silva-Ante Rebic

Nel pomeriggio di ieri il calciomercato del Milan si è finalmente sbloccato in entrata grazie al completamento di un’operazione in uscita. Come emerso dalle indiscrezioni riportate da vari organi d’informazioni infatti, i rossoneri sono riusciti a trovare l’accordo con l’Eintracht di Francoforte per uno scambio tra il portoghese Andrè Silva ed il croato Ante Rebic, quest’ultimo accostato anche ad altre squadre nei giorni scorsi tra cui anche l’Inter. Lo stesso direttore sportivo del club tedesco aveva confermato spiegando: “I club hanno raggiunto un accordo. Se tutto andrà per il verso giusto, Silva sarà un giocatore dell’Eintracht e Rebic passerà al Milan”. In tarda serata l’ex Fiorentina, a cui andrà metà del ricavato dall’eventuale riscatto da 25 milioni di euro al termine del prestito biennale, è arrivato a Milano dove i giornalisti presenti hanno raccolto le sue prime parole da calciatore rossonero: “Sono felice di esser qui. Forza Milan”. Oggi invece i due dovrebbero effettuare le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco la firma sul contratto che li legherà ai nuovi club.

Calciomercato Milan News, il parere di Van Basten su Rebic

In questa finestra di calciomercato estivo il Milan ha inseguito a lungo nuovi rinforzi per il reparto avanzato. I rossoneri hanno provato ad acquistare Angel Correa dall’Atletico Madrid senza successo e, nelle scorse ore, sono però riusciti a completare lo scambio con l’Eintracht Francoforte per i prestiti di Andrè Silva ed Ante Rebic. Ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, un grande ex centravanti milanista come Marco Van Basten ha parlato della sua esperienza a Milano, del Milan di oggi ed anche del croato in arrivo dalla Germania: “Far parte di quella squadra è stato fantastica, tutti avevano voglia di vincere, tutti amavano il calcio. Alla fine le nostre vittorie sono nate dal nostro lavoro insieme. Gullit era la nostra personalità, Baresi il capitano. Ruud era il nostro simbolo. Ancelotti? Ora lo sento meno, si sta impegnando con il Napoli. Ho grande rispetto per lui che ancora allena. Berlusconi è stato un grande per il Milan e per noi, lo saluto tanto, mi fa molto piacere che stia bene. Vieri? Lo rispetto, è stato un grande attaccante. Il Milan? Speriamo bene, contro il Brescia hanno vinto, ho visto il gol di Calhanoglu. Con Boban e Maldini c’è speranza. Rebic è un giocatore forte, è uno tosto forte fisicamente. E’ un bell’osso.”



