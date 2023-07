CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Reijnders pista concreta, non è finita per Pulisic (4 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ASSALTO AL GIOIELLO DELL’AZ ALKMAAR

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan si sta muovendo per rafforzare la propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Luca Marchetti su Sky Sport 24, il club rossonero ha avviato i primi contatti ufficiali con l’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è valutato intorno ai 18 milioni di euro dal club olandese, che ha già respinto offerte provenienti da Spagna e Inghilterra di circa 14 milioni di euro.

Il Milan, attraverso questi primi colloqui ufficiali, cerca di capire quale tipo di offerta poter presentare nei prossimi giorni per soddisfare le richieste dell’AZ Alkmaar. I dialoghi tra le due società proseguiranno, tenendo in considerazione anche altre possibili alternative, specialmente provenienti dalla Premier League, che hanno mostrato interesse senza ancora entrare in una fase concreta. Reijnders ha però il gradimento di Pioli e il Milan, incassati i soldi per la cessione-monstre di Tonali al Newcastle, potrebbe alzare l’offerta per il cartellino chiudendo in fretta la trattativa per l’olandese.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI INSISTE PER PULISIC

Nel frattempo, Christian Pulisic si sta rivelando un obiettivo sempre più concreto per il Milan in questa fase del calciomercato estivo. Il fantasista statunitense, in uscita dal Chelsea, ha raggiunto un accordo preliminare con il club milanese per un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione e ha l’intenzione di rispettarlo. Questa situazione è un vantaggio per il Milan, che può ora trattare con il Chelsea il trasferimento del giocatore ex Borussia Dortmund avendo una certa forza contrattuale.

Le ultime notizie su Pulisic provengono da fonti come ‘ESPN‘, colosso dell’informazione sportiva negli Usa, secondo cui il numero 10 del Chelsea avrebbe rifiutato un’offerta ufficiale presentata sia a lui che al club inglese dall’Olympique Lione. Si parla di un’offerta di 25 milioni di euro, mentre il Milan ha offerto verbalmente circa 14-15 milioni di euro al Chelsea, come riferito da Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. Pulisic aspetta il Milan e i rossoneri potrebbero affondare il colpo al più presto, sbaragliando la concorrenza.

