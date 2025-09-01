Calciomercato Milan News: i rossoneri avevano l'accordo con il Liverpool e Joe Gomez, ma il trasferimento è saltato all'ultimo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SALTA JOE GOMEZ

Abbiamo visto che il calciomercato Milan ha chiuso l’operazione David Odogu: un giovane difensore, un colpo che appare più di prospettiva che realmente utile nell’immediato ma di questo abbiamo già parlato. La realtà è che, presumibilmente, Igli Tare si è dovuto rivolgere al classe 2006 del Wolfsburg per altri motivi, ovvero la difficoltà nel chiudere altri colpi nel reparto arretrato.

Alla ricerca quasi spasmodica di un centrale, il Milan aveva infatti messo gli occhi su Joe Gomez: classe 1997, già titolare nel Liverpool di Jurgen Klopp con cui ha vinto tutto, era lui il difensore che sarebbe dovuto arrivare per coprire la falla nella rosa di Massimiliano Allegri.

Tuttavia, l’operazione non è andata in porto: gli ultimi retroscena di calciomercato svelano che Milan e Liverpool avevano trovato l’accordo, e che il calciatore inglese (per lui anche 15 presenze in nazionale) fosse pronto a trasferirsi nel capoluogo lombardo. Perché allora l’operazione è saltata?

I Reds all’ultimo non hanno autorizzato il trasferimento: da questo punto di vista, è esattamente la stessa storia capitata al Bayern Monaco con Nicolas Jackson, con la differenza che in quel caso l’attaccante si era già recato a Monaco di Baviera per svolgere le visite mediche, salvo poi tornare indietro (su richiesta di Enzo Maresca) per l’infortunio di Liam Delap, che ha complicato i piani offensivi del Chelsea.

MILAN-JOE GOMEZ: TUTTO SFUMATO

Ecco allora che il calciomercato Milan ha dovuto rinunciare a Joe Gomez: il Liverpool avrebbe dovuto sostituirlo con Marc Guéhi, già da qualche tempo colonna della nazionale inglese, ma in questo caso c’è stato qualche intoppo nel chiudere la trattativa con il Crystal Palace.

A questo punto la dirigenza dei Red, presumibilmente anche qui su impulso da parte di Slot, ha bloccato il trasferimento di Joe Gomez al Milan: ora c’è sempre la possibilità che parta il domino di calciomercato ma, a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, si tratta di un’ipotesi abbastanza remota. Anzi: da quanto filtrato nelle ultime ore, Igli Tare avrebbe deciso di tenere a disposizione un tesoretto per il calciomercato invernale, qualora Allegri dovesse chiedere rinforzi a stagione in corso.

Intanto forse per Joe Gomez è meglio così, considerando che dal 2017 (quando a tutti è diventato titolare nel Liverpool) ha saltato la bellezza di 161 partite e questo contando solo la Premier League; dal canto suo il Liverpool ha già speso mezzo miliardo di euro in questa sessione (incassando comunque 220 milioni), forse la frenata nell’affare Guéhi deriva anche da questo anche se non possiamo saperlo, quel che appare chiaro è che il Milan ha dovuto virare su Odogu non potendo arrivare a Joe Gomez e chissà, il giovane tedesco potrebbe anche stupire con la maglia rossonera…