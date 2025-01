CALCIOMERCATO MILAN NEWS, RICCI IN ORBITA INTER? LA VERITÀ

Il calciomercato Milan rischiava una beffa clamorosa. Era infatti circolata la voce di un possibile derby di mercato con l’Inter per Samuele Ricci nonostante i rossoneri trattassero da più tempo (e con risultati positivi) con l’entourage del giocatore. Ultimamente era un attimo rallentata la trattativa per il semplice motivo che Ricci ha deciso di aiutare il Torino rinnovando il contratto, in modo tale che i granata potessero chiedere più denaro per la sua cessione quest’estate. Infatti a Torino i tifosi si sono rassegnati all’idea che il centrocampista ex Empoli verrà venduto alla prossima sessione di mercato, ma almeno il club potrà intascare una cifra intorno ai 40 milioni invece che accettarne una ventina.

Calciomercato Milan News/ Lucca se parte Morata, Calabria e Theo sempre più lontani (28 gennaio 2025)

Come detto, il Milan rischiava il sorpasso dall’Inter ma in realtà la situazione sarebbe rientrata. I contatti con gli agenti del giocatore sono ormai datati e l’entourage vuole mantenere la parola data ai rossoneri piuttosto che cambiare all’improvviso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IN ATTESA DI SANTIAGO GIMENEZ

Il calciomercato Milan vede in Santiago Gimenez l’attaccante ideale, ma secondo Fabrizio Romano ci sarebbe un altro giocatore vicinissimo ai lombardi, che tra l’altro ha lo stesso identico procuratore dell’attaccante messicano del Feyennoord. Si tratta di Alexander Røssing-Lelesiit del Lillestrøm. Il classe 2007 piace parecchio alla società rossonera che sarebbe disposta ad investire 3 milioni e mezzo per portare il calciatore in Italia, dove seguirà un programma ben preciso.

Calciomercato Milan News/ Santiago Gimenez, contatti in corso! (27 gennaio 2025)

Con l’accordo verbale conclusione e gli ultimi passaggi a livello di formula, il giocatore verrebbe in Italia per giocare inizialmente nel Milan Futuro in Serie C e successivamente verrà man mano inserito nella Prima Squadra.