Calciomercato Milan News: passi avanti importantissimi per il centrocampista del Torino. Lo spagnolo invece verso i comaschi (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, 25 MILIONI PER RICCI

Il calciomercato Milan sta finalmente per chiudere una trattativa che va avanti da dicembre. Samuele Ricci è più vicino che mai a diventare un nuovo centrocampista rossonero dopo aver vestito le maglie di Empoli e Torino.

I granata dopo un lungo tira e molla per far alzare il prezzo, arrivando a chiedere 40 milioni, si sarebbero accontentati di 22 di parte fissa più 3 di bonus. Una cifra che considerando il valore del giocatore potrebbe essere considerata un grande affare da parte del Milan.

Questa mattina ci sono stati ulteriori colloqui tra le due squadre con esito positivo e possiamo affermare che la trattativa sta avanzano verso le fasi finali, dove la priorità sarà quella di trovare l’ok definitivo per poi procedere con la visita medica e la firma sul contratto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MORATA RESTA IN ITALIA

Il calciomercato Milan lavora anche in uscita. Dopo la cessione da 70 milioni di Tijjani Reijnders al Manchester City, i rossoneri stanno trattando con l’Al-Hilal per formalizzare l’addio di Theo Hernandez, che di recente ha aperto al trasferimento in Saudi Pro League.

Saluterà Milano con ogni probabilità anche Alvaro Morata: arrivato l’estate scorsa, l’ex Juventus non ha dimostrato a pieno il suo valore, finendo per essere ceduto in prestito al Galatasaray. Ora, al suo rientro, si dovrà decidere la destinazione.

Nelle ultime ore sta prendendo forma l’idea di un passaggio al Como. La squadra biancoblu ha già inviato una proposta ufficiale ai rossoneri e dunque l’intenzione è quella di arricchire il proprio parco attaccanti con l’innesto dello spagnol che conosce molto bene Cesc Fabregas.