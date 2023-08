CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Richiesta al PSG per Ekitite. Saelemaekers verso la Liga (23 agosto 2023)

Il calciomercato del Milan sta vivendo momenti di intensa attività e trattative, con l’obiettivo di rinforzare la rosa rossonera per la nuova stagione. In particolare, il club milanese è alla ricerca di un attaccante che possa offrire un valido supporto a Olivier Giroud, garantendo profondità e alternative nel reparto offensivo. Tra i nomi che stanno attirando l’attenzione dei dirigenti rossoneri ci sono quelli di Armando Broja, talento in forza al Chelsea, e Hugo Ekitike, giovane attaccante del PSG.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Oggi le visite di Pellegrino. Richieste dalla Premier per Origi (22 agosto 2023)

Sulle tracce di Ekitike, il Milan sta lavorando per una trattativa che possa portare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, cercando anche un contributo economico da parte del club parigino considerando l’ingaggio elevato del giocatore. L’operazione è ancora in fase di valutazione, ma il Milan sta cercando di sondare le possibilità con il PSG che nella parte finale del calciomercato potrebbe ammorbidirsi e indulgere al prestito per permettere al calciatore di giocare con continuità.

Calciomercato Milan News/ Arriva Marco Pellegrino, il Betis su Saelemaekers (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANCHE COLOMBO IN PARTENZA

L’attaccante Lorenzo Colombo sembra invece prossimo a un trasferimento al Monza, con il Milan che sta valutando attentamente le opzioni per il nuovo attaccante prima di concedere il via libera alla cessione di Colombo. Nel frattempo, sul fronte delle uscite, sembra che Alexis Saelemaekers possa essere destinato a lasciare il Milan. Il Betis Siviglia è interessato al giocatore e ha raggiunto un accordo con Saelemaekers, ma l’offerta per il suo cartellino è stata giudicata ancora troppo bassa dal club rossonero.

Le due società sono in fase di valutazione riguardo alla formula dell’operazione: il Betis vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan preferirebbe una cessione definitiva. Nonostante l’accordo tra il giocatore e il Betis, il trasferimento è ancora in bilico a causa di queste divergenze. Con meno di due settimane alla chiusura del mercato, la situazione di Saelemaekers sembra dipendere in larga misura dalla volontà del calciatore stesso, che potrebbe avere un ruolo decisivo nell’orientare la trattativa verso una soluzione definitiva. In ogni caso, il Milan sta lavorando intensamente per regolare le proprie file in vista della nuova stagione calcistica.

Calciomercato Milan news/ Cresce la fiducia per Marco Pellegrino, Colombo in uscita (19 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA