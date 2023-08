Calciomercato Milan News/ Riecco l’ipotesi Fofana, De Ketelaere all’Atalanta non si sblocca (10 agosto 2023)

Calciomercato Milan news: per il centrocampo torna di moda il nome di Fofana, ma tra le priorità ci sarebbe un altro nome

Il Milan è senza dubbio una delle società più attive in questa sessione estiva del calciomercato. Il club rossonero vuole apportare ulteriori rinforzi allo scacchiere di mister Pioli e le ultime news riguardano il centrocampo, dove ci sarebbero diversi ipotesi al vaglio. Il nome più chiacchierato è quello dell’argentino Nicolás Domínguez dal Bologna, indipendentemente dalla cessione di Rade Krunić al Fenerbahçe. Nel frattempo, però, il Milan cerca e valuta dell’alternative all’altezza della situazione.

Scartata per “impraticabilità” la pista che portava al gioiello dell’Atalanta, Marten de Roon, il Milan sarebbe tornato a considerare il classe 1999 Youssouf Fofana, centrocampista centrale francese di proprietà del Monaco. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, ha giocato 47 partite (collezionando 2 gol e 2 assist) nell’ultima stagione con la compagine monegasca.

Curioso, come riportato da alcuni siti vicini all’ambiente rossonero, il fatto che il Milan stia seguendo Fofana da diverso tempo. Addirittura il centrocampista sarebbe finito nel mirino milanista da quando indossava la maglia dello Strasburgo, club in cui, nel gennaio 2020, il Monaco ha deciso di pescare per rinforzare il proprio centrocampo. A proposito di centrocampo, un altro nome chiacchierassimo in casa Milan è quello di De Ketelaere.

Il belga è in uscita nel calciomercato Milan e da giorni prosegue la trattativa con l’Atalanta. L’operazione potrebbe sbloccarsi a breve, almeno questo è quanto sperano le parti. “De Ketelaere ha lasciato ora Milanello dopo l’allenamento. Trattativa con l’Atalanta in standby, vediamo se ci saranno novità stasera ma per ora trattativa bloccata”, il punto della situazione di Di Stefano a Sky a proposito del possibile passaggio in nerazzurro del calciatore.

