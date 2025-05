CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TARE E I RINNOVI

Il calciomercato Milan si prepara ad entrare nella sua nuova fase: da lunedì, salvo colpi di scena, arriverà l’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo che, come già indicato, sarà Igli Tare. Spetterà dunque a lui sciogliere i tanti nodi sulla squadra, a cominciare ovviamente dal nuovo allenatore ma intanto già con alcuni punti in agenda che non andranno sottovalutati. Il primo sarà certamente quello dei rinnovi, perché ci sono situazioni diverse da affrontare: per esempio Theo Hernandez è comunque in uscita e, se non sarà venduto in estate (verrà comunque proposto ad altri club), non sembra spaventare troppo l’idea di perderlo a parametro zero nel 2026.

Ai saluti potrebbe essere anche Mike Maignan: il calciomercato Milan sta già valutando nuovi profili per il portiere, il rinnovo al francese è stato offerto a cifre non troppo superiori a quelle attuali ma per il momento non è ancora arrivata una risposta. Sia come sia, bisognerà aspettare anche per scoprire quali saranno le prime dichiarazioni di Tare come nuovo direttore sportivo del Milan ma non è del tutto impossibile ipotizzare una squadra rossonera che dal prossimo luglio o agosto abbia già rinunciato ai due francesi, fondamentali per la vittoria dello scudetto ma ora potenziali uscite per fare spazio al nuovo che avanza, per esempio Destiny Udogie che abbiamo detto essere il primo profilo per la corsia sinistra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I DUE CALCIATORI DA BLINDARE

Diversa per il calciomercato Milan la situazione legata a Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. I due sono stati individuati come i calciatori dai quali ripartire: il loro rendimento nel corso di questa stagione è individualmente migliorato pur in un’annata negativa per il club, dunque il piano è quello di rinnovarli a – quasi – tutti i costi. Per Pulisic non dovrebbero esserci problemi di sorta: lo statunitense sta benissimo nel nostro campionato e con i colori rossoneri, il Milan verosimilmente – come ha scritto anche la Gazzetta dello Sport – aspetterà il mese di luglio così da poter proporre un prolungamento del contratto fino al 2030, ci si aspetta che la firma arrivi a stretto giro di posta.

Anche Reijnders sarebbe rinnovato con la stessa modalità, ma qui bisogna valutare eventuali offerte: qualche tempo fa avevamo infatti raccontato di come il Manchester City fosse pronto a sborsare anche 70 milioni di euro per il centrocampista olandese, la posizione della società milanese sembrerebbe essere quella di valutare le proposte che arriveranno sul piatto, ritenendo Reijnders un calciatore centrale ma anche un possibile sacrificio di calciomercato in modo da aumentare le opzioni per gli acquisti. Alcune cose dipenderanno poi dal nuovo allenatore, soprattutto la composizione dell’attacco, e dunque si dovrà aspettare.